Qui, 22 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta22/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TRÂNSITO

DER-PE desativa temporariamente lombadas eletrônicas da BR-232 no fim de semana do 2º turno

Equipamentos entre o Recife e Caruaru ficarão desligados das 5h do sábado (24) até as 5h da segunda-feira (26)

Reportar Erro
Foto: Divulgação / DER-PE

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) desativará temporariamente todas as lombadas eletrônicas instaladas ao longo da BR-232, no trecho compreendido entre o Recife e o entroncamento com a BR-104, em Caruaru, no Agreste do estado.

A fiscalização por esses equipamentos estará suspensa das 5h do sábado (24) até as 5h da segunda-feira (26).

Leia também

• MPF pede a Meta medidas urgentes por liberdade de expressão e moderação transparente

• Eleições: saiba quais documentos são aceitos para votar no 2° turno

• Recife: DER-PE conclui içamento de estrutura de passarela na BR-232, e trânsito é normalizado


A intervenção busca dar maior fluidez no tráfego de veículos diante do aumento significativo de viagens entre a Região Metropolitana do Recife (RMR) e o Interior pernambucano durante o período de votação do segundo turno das eleições presidenciais.

Ao longo da rodovia, o DER-PE utilizará Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) para alertar os motoristas sobre a suspensão temporária e reforçar as orientações de trânsito.

O órgão ressalta que a desativação dos radares não altera os limites de velocidade da via, devendo os condutores manter a atenção à sinalização, respeitar a distância de segurança e evitar manobras de ultrapassagem arriscadas.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter