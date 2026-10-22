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TRÂNSITO DER-PE desativa temporariamente lombadas eletrônicas da BR-232 no fim de semana do 2º turno Equipamentos entre o Recife e Caruaru ficarão desligados das 5h do sábado (24) até as 5h da segunda-feira (26)

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) desativará temporariamente todas as lombadas eletrônicas instaladas ao longo da BR-232, no trecho compreendido entre o Recife e o entroncamento com a BR-104, em Caruaru, no Agreste do estado.



A fiscalização por esses equipamentos estará suspensa das 5h do sábado (24) até as 5h da segunda-feira (26).

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A intervenção busca dar maior fluidez no tráfego de veículos diante do aumento significativo de viagens entre a Região Metropolitana do Recife (RMR) e o Interior pernambucano durante o período de votação do segundo turno das eleições presidenciais.



Ao longo da rodovia, o DER-PE utilizará Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) para alertar os motoristas sobre a suspensão temporária e reforçar as orientações de trânsito.



O órgão ressalta que a desativação dos radares não altera os limites de velocidade da via, devendo os condutores manter a atenção à sinalização, respeitar a distância de segurança e evitar manobras de ultrapassagem arriscadas. A intervenção busca dar maior fluidez no tráfego de veículos diante do aumento significativo de viagens entre a Região Metropolitana do Recife (RMR) e o Interior pernambucano durante o período de votação do segundo turno das eleições presidenciais.Ao longo da rodovia, o DER-PE utilizará Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) para alertar os motoristas sobre a suspensão temporária e reforçar as orientações de trânsito.O órgão ressalta que a desativação dos radares não altera os limites de velocidade da via, devendo os condutores manter a atenção à sinalização, respeitar a distância de segurança e evitar manobras de ultrapassagem arriscadas.

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