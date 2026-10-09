A- A+

Mobilidade Feriadão de Nossa Senhora Aparecida tem lombadas eletrônicas desligadas em Pernambuco; saiba quais Medida será adotada das 12h desta sexta-feira (9) até as 5h da terça-feira (13)

Algumas lombadas eletrônicas em Pernambuo serão temporariamente desativadas em virtude do feriadão de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, celebrado na segunda-feira (12), informou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE).



A medida entrou em vigor às 12h desta sexta-feira (9) e segue até 5h da próxima terça-feira (13). Segundo o DER-PE, serão desligadas:

todas as lombadas eletrônicas da BR-232 no trecho entre o Recife e Caruaru, no Agreste, até o entrocamento com a BR-104;



todas as lombadas eletrônicas da PE-060;



e os equipamentos da PE-009 localizados especificamente em Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul.

O objetivo é contribuir para a fluidez do tráfego durante o período de maior movimentação nas rodovias, especialmente nos deslocamentos em direção ao Litoral Sul e ao interior do estado.

Orientação

Como parte da operação especial, o DER-PE utilizará Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) em pontos estratégicos da BR-232 e da PE-060 para informar sobre a desativação temporária dos equipamentos e reforçar as orientações de segurança viária.

Os painéis também exibirão mensagens educativas, incentivando o respeito à sinalização, aos limites de velocidade e a adoção de uma condução prudente.

É importante ressaltar que a desativação temporária das lombadas eletrônicas não altera os limites de velocidade regulamentados nas rodovias.

Os condutores deverão respeitar a sinalização, manter distância segura entre os veículos e evitar ultrapassagens perigosas.

O DER-PE ainda orienta os motoristas a redobrar a atenção nos períodos de maior movimentação e reforça que todos os equipamentos contemplados pela operação voltarão a funcionar normalmente a partir das 5h da terça-feira (13).

Veja também