Trânsito DER-PE desliga lombadas em rotas de maior fluxo no Estado durante feriados Fluidez no trânsito e reforço na fiscalização marcam o esquema especial de Natal e Ano Novo.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) desligará, a partir das 12h desta quarta-feira (24), as lombadas eletrônicas nos pontos mais movimentados das rodovias que levam aos principais destinos de Pernambuco, como o Litoral Norte e o Litoral Sul.

Na próxima segunda-feira (29), os equipamentos de fiscalização eletrônica serão religados às 5h. O esquema será repetido no feriadão do Ano Novo, quando os equipamentos serão desligados às 12h da quarta-feira (31) e voltarão a funcionar às 5h do dia 5 de janeiro.

O objetivo é facilitar o deslocamento mediante ao grande fluxo de veículos nas festividades do fim de ano. Principalmente nos horários de maior movimento.

Ainda de acordo com o DER-PE, as ações de fiscalização nas rodovias estaduais serão intensificadas, em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Operação Lei Seca, Detran e prefeituras conveniadas.

O intuito da iniciativa é orientar os condutores e evitar irregularidades nas estradas, como ultrapassagens indevidas, entre outras. Também serão feitas abordagens para verificação dos equipamentos de segurança obrigatórios, condições de conservação do veículo e outros itens essenciais, como CLRV e CNH do condutor.

“Nos feriadões prolongados, o aumento expressivo no fluxo de veículos exige medidas que garantam mais fluidez e segurança para quem pega a estrada. O desligamento temporário das lombadas eletrônicas é uma ação planejada para evitar retenções nos pontos mais sensíveis das rodovias, sem abrir mão da responsabilidade com a segurança viária. Estamos trabalhando de forma integrada para que a população chegue ao seu destino com tranquilidade e retorne para casa em segurança”, destaca André Fonseca, diretor-presidente do DER-PE.

Confira orientações para uma viagem mais tranquila:

-Fazer um planejamento antes de pegar a estrada e verificar as condições gerais do veículo e sua documentação;

-Usar o cinto de segurança também nos bancos de trás;

-Sair mais cedo para evitar congestionamentos nos horários de pico;

-Não realizar ultrapassagens arriscadas nem trafegar pelos acostamentos;

-Respeitar os limites de velocidade e as leis de trânsito;

-Se consumir bebida alcoólica, não dirija.

Confira a lista das lombadas eletrônicas que estarão desligadas durante o feriado:

DERPE1348 - Jaboatão dos Guararapes/PE - rodovia br-232, km 10,700, curado - sentido Recife/PE;

DERPE1736 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 00,270, sentido Ipojuca/PE;

DERPE1737 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 02,150, sentido Ipojuca/PE;

DERPE1738 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 02,200, sentido Recife/PE;

DERPE1739 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 05,450, sentido Recife/PE;

DERPE1740 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 08,700, sentido Ipojuca/PE;

DERPE1741 - Cabo de Santo Agostinho/PE - rodovia pe-060, km 08,740, sentido Recife/PE;

DERPE1742 - Ipojuca/PE - rodovia pe-060, km 13,700, 1 faixa sentido sirinhaém/pe e 1 faixa sentido Cabo de Santo Agostinho/PE;

DERPE1743 - Ipojuca/PE - rodovia pe-060, km 17+220, 1 faixa sentido sirinhaém/pe e 1 faixa sentido Cabo de Santo Agostinho/PE;

DERPE1744- Ipojuca/PE - rodovia pe-060, km 18,450, 1 faixa sentido sirinhaém/pe e 1 faixa sentido Cabo de Santo Agostinho/PE;

DERPE1745 - Sirinhaém/PE - rodovia pe-060, km 41,740, 1 faixa sentido recife/pe e 1 faixa sentido Rio Formoso/PE;

DERPE1746 - Sirinhaém/PE - rodovia pe-060, km 41+980, 1 faixa sentido recife/pe e 1 faixa sentido Rio Formoso/PE;

DERPE1747 - Rio Formoso/PE - rodovia pe-060, km 52,700, 1 faixa sentido barreiro/pe e 1 faixa sentido Recife/PE;

DERPE1750 - Rio Formoso/PE - rodovia pe-060, km 55,300, 1 faixa sentido barreiro/pe e 1 faixa sentido Recife/PE;

DERPE1752 - Barreiros/PE - rodovia pe-060, km 72,760, 1 faixa sentido recife/pe e 1 faixa sentido São José da Coroa Grande/PE;

DERPE1753 - São José da Coroa Grande/PE - rodovia pe-060, km 83,160, 1 faixa sentido Recife/PE e 1 faixa sentido Alagoas;

DERPE1754 - São José da Coroa Grande/PE - rodovia pe-060, km 84,200, 1 faixa sentido Recife/PE e 1 faixa sentido Alagoas.

