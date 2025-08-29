DER-PE inicia operação da passarela da BR-232 na próxima sexta-feira (5)
Para viabilizar a operação, haverá a interdição total de aproximadamente 1 quilômetro da rodovia, do km 8 ao km 9, no sentido interiorcapital
A partir da próxima sexta-feira (5), o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) inicia a operação de içamento de peças metálicas da passarela e ciclovia em implantação na BR-232, no bairro do Curado, Grande Recife.
A execução da operação seguirá até 7 de setembro, ocorrendo sempre no fim da noite, com interdição total de aproximadamente 1 quilômetro da rodovia, do km 8 ao km 9, no sentido interior–capital. A interdição terá início às 20h do dia 5 e a liberação da via será feita às 3h do dia 7 de setembro.
O tráfego será redirecionado para o sentido capital–interior, que funcionará em mão dupla temporária.
A operação será coordenada pelo DER-PE, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sempre no período noturno, quando há menor fluxo de veículos, garantindo mais segurança e fluidez.
Para o diretor-presidente do DER-PE, Rivaldo Melo, a operação de içamento da passarela e da ciclovia na BR-232 é uma etapa fundamental da obra de triplicação da rodovia e exige um planejamento logístico rigoroso, pela complexidade e pelo impacto que gera no tráfego.
"Estamos atuando de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal para garantir a execução com total segurança, minimizando os transtornos aos motoristas. Essa intervenção vai assegurar mais mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida para milhares de pernambucanos que circulam diariamente pelo Grande Recife”, destaca Rivaldo.
As mudanças poderão sofrer ajustes conforme a demanda de tráfego no período. O DER-PE reforça que todas as medidas visam a garantir a execução com máxima segurança e eficiência, "reduzindo os impactos no tráfego da BR-232 e assegurando benefícios duradouros para a mobilidade do Grande Recife".
A ação integra a obra de triplicação da BR-232, vinculada ao Programa PE Na Estrada, e envolve o içamento da superestrutura metálica da ciclovia sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, localizada entre os quilômetros 8 e 9 da rodovia, no sentido interior–capital.
Desvios
O tráfego será redirecionado para o sentido capital–interior, com a seguinte configuração:
- Uma faixa para o fluxo Interior–Recife.
- Duas faixas para o fluxo Recife–Interior.
Estrutura
A ciclovia é classificada como Obra de Arte Especial (OAE), composta por rampas em concreto armado (65 m e 200 m) e superestrutura metálica de 265 m. Atualmente, as rampas estão em execução; os pilares, próximos da conclusão; e as peças metálicas, já fabricadas e em fase de montagem.
O içamento contará com auxílio de equipamentos de grande porte:
- Dois guindastes de 70 toneladas para movimentação de módulos até a carreta extensiva.
- Um guindaste de 160 toneladas e outro de 220 toneladas para o içamento e posicionamento final.
Sobre a ciclovia
Localizada entre os km 8 e 9 da BR-232, no Curado, a ciclovia representa, de acordo com o DER, um avanço em mobilidade urbana e segurança viária, garantindo:
- Segurança para pedestres e ciclistas, com trajeto separado do tráfego de veículos.
- Incentivo ao transporte ativo e sustentável, com redução de emissões e melhoria da qualidade de vida.
- Acessibilidade com rampas em concreto armado para pessoas com mobilidade reduzida.
- Benefícios sociais e ambientais, fortalecendo a integração entre bairros e a valorização do entorno.
Com informações da assessoria.