DER-PE inicia operação da passarela da BR-232 na próxima sexta-feira (5)

A partir da próxima sexta-feira (5), o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) inicia a operação de içamento de peças metálicas da passarela e ciclovia em implantação na BR-232, no bairro do Curado, Grande Recife.



A execução da operação seguirá até 7 de setembro, ocorrendo sempre no fim da noite, com interdição total de aproximadamente 1 quilômetro da rodovia, do km 8 ao km 9, no sentido interior–capital. A interdição terá início às 20h do dia 5 e a liberação da via será feita às 3h do dia 7 de setembro.



O tráfego será redirecionado para o sentido capital–interior, que funcionará em mão dupla temporária.



A operação será coordenada pelo DER-PE, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sempre no período noturno, quando há menor fluxo de veículos, garantindo mais segurança e fluidez.

Para o diretor-presidente do DER-PE, Rivaldo Melo, a operação de içamento da passarela e da ciclovia na BR-232 é uma etapa fundamental da obra de triplicação da rodovia e exige um planejamento logístico rigoroso, pela complexidade e pelo impacto que gera no tráfego.

"Estamos atuando de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal para garantir a execução com total segurança, minimizando os transtornos aos motoristas. Essa intervenção vai assegurar mais mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida para milhares de pernambucanos que circulam diariamente pelo Grande Recife”, destaca Rivaldo.

As mudanças poderão sofrer ajustes conforme a demanda de tráfego no período. O DER-PE reforça que todas as medidas visam a garantir a execução com máxima segurança e eficiência, "reduzindo os impactos no tráfego da BR-232 e assegurando benefícios duradouros para a mobilidade do Grande Recife".



A ação integra a obra de triplicação da BR-232, vinculada ao Programa PE Na Estrada, e envolve o içamento da superestrutura metálica da ciclovia sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, localizada entre os quilômetros 8 e 9 da rodovia, no sentido interior–capital.



Desvios

O tráfego será redirecionado para o sentido capital–interior, com a seguinte configuração:



- Uma faixa para o fluxo Interior–Recife.



- Duas faixas para o fluxo Recife–Interior.



Estrutura

A ciclovia é classificada como Obra de Arte Especial (OAE), composta por rampas em concreto armado (65 m e 200 m) e superestrutura metálica de 265 m. Atualmente, as rampas estão em execução; os pilares, próximos da conclusão; e as peças metálicas, já fabricadas e em fase de montagem.



O içamento contará com auxílio de equipamentos de grande porte:



- Dois guindastes de 70 toneladas para movimentação de módulos até a carreta extensiva.



- Um guindaste de 160 toneladas e outro de 220 toneladas para o içamento e posicionamento final.



Sobre a ciclovia

Localizada entre os km 8 e 9 da BR-232, no Curado, a ciclovia representa, de acordo com o DER, um avanço em mobilidade urbana e segurança viária, garantindo:



- Segurança para pedestres e ciclistas, com trajeto separado do tráfego de veículos.



- Incentivo ao transporte ativo e sustentável, com redução de emissões e melhoria da qualidade de vida.



- Acessibilidade com rampas em concreto armado para pessoas com mobilidade reduzida.



- Benefícios sociais e ambientais, fortalecendo a integração entre bairros e a valorização do entorno.

Com informações da assessoria.

