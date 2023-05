A- A+

TRÂNSITO DER realiza campanha educativa na PE-015 para que motoristas utilizem faixa correta da rodovia A estrada é um dos principais pontos de circulação de veículos com destino aos municípios da área norte da RMR

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) iniciou, nessa segunda-feira (15), ações de cunho educativo na PE-015, que liga Olinda a Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.



A campanha tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos e a segurança dos pedestres durante a execução das obras de requalificação do local, que possuem previsão de conclusão para agosto de 2024.

Contando com agentes de trânsito do DER e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a medida, que não possui previsão para término, atuará principalmente na orientação para que motoristas que se descolcam pela área não cincurlem na faixa exclusiva para ônibus BRT. Para isso, os oficias irão passar direcionamentos para que o fluxo ocorra na pista correta.

Os motoristas que não acatarem as orientações dos agentes e insistirem em descumprir a legislação de trânsito serão autuados pelos oficiais.

No total, foram disponibilizados R$ 175,5 milhões para as obras de requalificação da rodovia. Até o momento, aproximadamente 7% dos serviços foram realizados e os profissionais atuam na pavimentação, drenagem superficial, urbanismo e paisagismo no corredor exclusivo para ônibus.



