A- A+

BRASIL Dermatite atópica: tratamento integral para doença é incorporado no SUS A condição é uma doença inflamatória alérgica que provoca lesões na pele

O tratamento integral para dermatite atópica, também chamada de eczema tópico, será disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS), segundo anúncio realizado pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira (27). Serão incluídos as pomadas para a pele tacrolimo e furoato de mometasona, e um medicamento oral, o metotrexato.

"Com recomendação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), o tacrolimo tópico e o furoato de mometasona poderão tratar pessoas que não podem utilizar corticoides ou apresentam resistência aos tratamentos até então disponíveis. A ampliação de acesso ao tacrolimo tópico para os pacientes do SUS é um benefício relevante, já que, por ser um medicamento de alto custo, seu acesso era mais restrito", afirma a pasta, em nota.

O que é a dermatite atópica?

A dermatite atópica, também chamada de eczema atópico, é uma doença inflamatória alérgica que provoca diversas lesões na pele, como ressecamento, coceira, erupção cutânea e vermelhidão.



Ela é o tipo mais comum de dermatite e pode estar associada à asma e à rinite. Por ser uma doença com fator hereditário, ela não é contagiosa.

Ela tende a se manifesta mais comumente na população infantil. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI), cerca de 20% das crianças têm a doença, mas, desse percentual, apenas 5% apresentam a sua forma mais grave.

Quais são os sintomas da dermatite atópica?

Os principais sintomas relacionados à dermatite atópica são:

Áreas avermelhadas;

Pele áspera;

Coceira;

Vermelhidão;

Erupção cutânea;

Inflamação da pele;

Descamação da pele.

Veja também