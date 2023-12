Derramamento de óleo afeta parte do litoral da Venezuela

A- A+

Um derramamento de hidrocarbonetos está afetando algumas praias do estado de Carabobo, no litoral norte da Venezuela, denunciaram várias organizações ambientais nesta quarta-feira (27), um incidente que também foi constatado pela AFP.

O vazamento começou na terça-feira, contou à AFP o diretor da ONG Azul Ambientalistas, Yohan Flores.

“Grande parte das praias de Puerto Cabello [Carabobo] foi afetada”, assinalou, alertando para a possibilidade de danos à fauna.

A estatal petrolífera PDVSA não se pronunciou sobre o ocorrido, que algumas ONGs, como a Fundação Caribe Sul, atribuem ao "transbordamento de uma lagoa de oxidação na refinaria El Palito", uma das mais importantes do país.

Uma breve minuta do Sistema Nacional para Gestão de Risco também reporta um "derramamento de hidrocarbonetos da lagoa de rejeitos", sem oferecer mais detalhes.

Na região há pessoal da PDVSA, voluntários e pescadores trabalhando na limpeza. A Organização Nacional de Salvamento e Segurança Marítima dos Espaços Aquáticos da Venezuela (ONSA) também solicitou a participação em uma manobra de "contingência ambiental".

Os pescadores afirmaram que não poderão pescar durante os próximos dois meses.

A última vez que houve vazamento de petróleo nesta região foi em julho de 2020, quando os resíduos desta refinaria também transbordaram no mar. Este derramamento chegou a contaminar o Parque Nacional Morrocoy, uma área turística com cerca de 20 ilhas de águas cristalinas e areia branca.

“A falta de investimento, de manutenção e de controle faz com que derramamentos deste tipo ocorram na refinaria de El Palito”, acrescentou Flores.

A Venezuela, que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, viu sua produção cair de três milhões de barris por dia há mais de uma década para 400.000 em 2020, como consequência da corrupção, da má gestão e das sanções americanas.

Com uma produção de 850.000 barris diários, a Venezuela espera escalar para 900.000 barris diários no princípio de 2024, e superar o milhão de barris no decorrer do ano.

