Desabamento de caixa d'água do Pão de Açúcar: entulhos começam a ser removidos

A- A+

Os entulhos causados pelo desabamento da caixa d’água metálica do supermercado Pão de Açúcar, no bairro do Parnamirim, Zona Norte do Recife, começaram a ser removidos, ainda na tarde da segunda-feira (18), após a perícia da Polícia Científica, quando os procedimentos avaliativos foram concluídos e o local foi liberado. Ainda nesta terça (19), os trabalhos continuam.

Agora, uma equipe liderada pelo grupo mercantil foi incumbida de retirar os resíduos de uma árvore de aproximadamente 20 metros de altura e dos escombros do muro que tiveram uma parte derrubada no terreno do supermercado e a outra dentro do edifício Olimpíadas, onde quatro carros foram atingidos com os impactos.

Segundo um dos funcionários que trabalham na remoção, que não quis se identificar, ainda não há previsão para a retirada do reservar, visto que a estrutura é de grande porte.

A equipe de reportagem da Folha de Pernambuco tentou contato com a assessoria de comunicação do Pão de Açúcar, mas não recebeu retorno. O espaço para posicionamento continua aberto.





Relembre o caso

O caso repercutiu em todo o Estado no último domingo (17), quando uma moradora do Edifício Simone Beavoir, que fica na frente do Olimpíadas, registrou as cenas. No momento do colapso da estrutura, o alto barulho assustou quem passava no local. Nas imagens, é possível observar que água e vários tijolos de um muro se espalharam, atingindo os veículos.



Entre os veículos afetados estão o Jeep azul marinho ano 2021, do secretário-executivo de Direitos Humanos de Pernambuco, Jayme Asfora, avaliado em R$ 140 mil, é um Fusca ano 97, da cor marrom savana, pertencente a Silvio Marinho, que é diretor social do Clube do Fusca de Pernambuco. Hoje, ambos foram procurados pela reportagem, que não obteve retorno.

Veja também

Rio de Janeiro Tia de menina morta em ação da PRF conta que policial a mandou calar a boca durante socorro