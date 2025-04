Desabamento de casa noturna na Rep. Dominicana deixa 58 mortos

A- A+

As autoridades dominicanas recuperaram 58 corpos, nesta terça-feira (8), de vítimas do desabamento do teto de uma famosa casa noturna na República Dominicana durante um show do cantor popular Rubby Pérez.

Entre os mortos estão o ex-jogador de beisebol da Major League americana Octavio Dotel e a governadora da província de Monte Cristi, Nesly Cruz.

A situação do cantor, de 69 anos, é desconhecida, em meio a versões de que teria sido resgatado e levado para um hospital e de que continuava sob os escombros.

Socorristas vasculhavam os escombros de tijolos, chapas de zinco e barras de aço da boate Jet Set em Santo Domingo, capital dominicana.

"Vamos continuar trabalhando minuto a minuto", disse o diretor do Centro de Operações de Emergência (COE), Juan Manuel Méndez, ao atualizar o número de falecidos.

Mais de 370 socorristas com 150 ambulâncias trabalham nas buscas. As equipes de resgate retiraram sobreviventes em macas e imobilizadores de pescoço.

As autoridades habilitaram bancos de sangue para receber doações.

Dezenas de pessoas se aglomeravam nos arredores do local onde ocorreu o desabamento, assim como no entorno de hospitais e no necrotério em busca de notícias de parentes que estavam na festa.

"Em um momento começou a cair terra na bebida, na mesa", lembrou Iris Peña, uma sobrevivente, em declarações ao canal SIN. "Quando fomos nos sentar, uma pedra caiu e rachou a mesa onde estávamos (...) Saímos como pudemos, meu filho ia voltar para pegar seu casaco e um senhor o empurrou e os escombros caíram sobre o outro senhor", contou.

"Oh meu irmãozinho!", exclamou Ana Lorenzo, 39 anos. Seu irmão, Paulino Lorenzo, está entre os mortos. "Está confirmado agora. Eles me ligaram esta manhã por volta das 9h... Meu Deus, que golpe!".



"Esperamos que esteja com vida"

A Jet Set informou, por meio de nota, que colabora "de forma total e transparente" com as autoridades para "esclarecer o ocorrido".

Não há um balanço oficial do número de presentes no show. A casa tem capacidade para 700 pessoas em mesas e cerca de 1.000 de pé.

Pérez se apresentava em um local reservado para o "Lunes Jet Set", um evento semanal com bandas locais e internacionais.

"Foi totalmente instantâneo", disse seu empresário, Enrique Paulino, que sobreviveu. "Achei que fosse um terremoto, então me joguei no chão e cobri minha cabeça".

"Um dos nossos saxofonistas morreu. Tentamos chegar ao local onde Rubby estava, mas os destroços eram grandes demais", disse.

A filha do cantor de merengue, Zulinka Pérez, foi resgatada com vida e disse à imprensa que seu pai também foi encontrado vivo.

Um dos empresários do cantor afirmou, inclusive, que ele foi levado para um centro médico, embora não haja confirmação oficial, pois as vítimas resgatadas são levadas a centros de saúde sem identificação.

"Não foi trasladado a nenhum hospital", desmentiu seu irmão, Micaías Pérez. "Esperamos que esteja com vida, acreditamos que está em um triângulo de segurança".

A liga dominicana de beisebol (Lidom) informou a morte de Dotel, um arremessador aposentado de 51 anos, que venceu a Série Mundial em 2011 com o Saint Louis Cardinals.

O ex-jogador foi retirado com vida dos escombros, mas morreu enquanto era levado para um centro de saúde, segundo a imprensa.

Ele jogou na Major League por 15 temporadas, entre 1999 e 2013, nas quais vestiu o uniforme de 13 equipes.

