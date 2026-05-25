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Tragédia Desabamento de edifício em construção provoca quatro mortes nas Filipinas Causa do incidente não foi determinada

O desabamento de um prédio em construção perto da capital das Filipinas deixou quatro mortos e pelo menos 17 desaparecidos, informaram as autoridades nesta segunda-feira (25).

Dois operários presos sob os escombros, em Angeles, ao norte da capital Manila, foram encontrados com vida depois que uma estrutura de nove andares cedeu no domingo (24), atingiu um hotel próximo e matou um hóspede de origem malaia.

Apesar dos esforços da equipe de resgate, os dois operários não resistiram aos ferimentos e faleceram pouco depois.

A equipe conseguiu recuperar um corpo entre os escombros nesta segunda-feira, mas não foi informada se o cadáver era de uma pessoa incluída na lista de desaparecidos.

Por falta de certeza, as autoridades ainda calculam o número de desaparecidos em 17, a maioria operários do setor de construção que dormiram na obra no momento da tragédia.

A causa do desabamento não foi determinada.

As autoridades informaram que até 70 pessoas trabalharam na obra, mas vários operários seguiram para suas casas durante o fim da semana.

A porta-voz do corpo de bombeiros, Maria Leah Sajili, ressaltou que "o resgate em um desabamento de edifício é muito complicado, já que qualquer movimento brusco provocado pelas ações de nossos socorristas pode fazer com que algumas áreas se desloquem e que as pessoas que estão embaixo sejam esmagadas".

Os socorristas utilizam equipamentos térmicos “para verificar se há possíveis sinais de vida”, disse.

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