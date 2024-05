A- A+

MUNDO Desabamento de estrada no Sul da China deixa 19 mortos, segundo mídia estatal Província de Guangzhou sofreu uma série de eventos climáticos extremos nas últimas semanas

O desabamento de uma estrada, na manhã desta quarta-feira (hora local), no Sul da China, deixou 19 mortos e 49 pessoas hospitalizadas, informou a mídia estatal.

A emissora estatal CCTV noticiou que um trecho da rodovia entre a cidade de Meizhou e o condado de Dabu, na província de Guangzhou, desabou nas primeiras horas da manhã.

“O incidente fez com que 18 veículos ficassem presos”, informou a rede de televisão.

Em vídeos divulgados pela mídia local, chamas e fumaça são vistas saindo de um buraco na estrada, onde os veículos teriam caído.

“Sete ou oito partes da ponte ruíram (…) Não dá para ir mais longe”, diz um homem num desses vídeos.

A CCTV disse que as equipes de resgate mobilizaram pessoal de segurança e emergência, bombeiros e profissionais de saúde.





As autoridades locais informaram, em comunicado, que parte da rodovia S12 foi fechada nos dois sentidos. As causas do colapso não foram imediatamente especificadas.

A província de Guangzhou sofreu uma série de eventos climáticos extremos nas últimas semanas, com inundações e um tornado que causaram vítimas mortais.

