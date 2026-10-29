Desabamento de formação rochosa deixa dois mortos na Capadócia, na Turquia
A Capadócia abriga formações rochosas conhecidas como chaminés de fada, resultantes de uma antiga atividade vulcânica
Um deslizamento de terra provocado pela chuva causou, nesta quinta-feira (29), o desabamento de uma coluna rochosa na região turística da Capadócia, na Turquia, deixando dois mortos, informou o governador local.
O desabamento ocorreu às 15h15 locais(9h15 no horário de Brasília), em consequência de "uma queda de pedras provocada por um deslizamento de terra na localidade de Göreme", perto de um museu a céu aberto, afirmou o governador de Nevşehir, Huseyin Kok.
"Recuperamos os corpos das duas pessoas que perderam a vida. Um ferido foi hospitalizado", acrescentou.
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A área foi fechada ao público e "as operações de busca e resgate (...) continuam em andamento", informou o governador.
A Capadócia abriga formações rochosas conhecidas como chaminés de fada, resultantes de uma antiga atividade vulcânica.