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JARDIM ATLÂNTICO Desabamento de imóvel com três andares causa prejuízos e preocupa moradores em Olinda Segundo relatos de vizinhos, a residência estava interditada desde 2023 e não recebia fiscalizações adequadas da Defesa Civil de Olinda

Um imóvel de três andares desmoronou no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, na madrugada desta quinta-feira (16). O acidente aconteceu por volta das duas horas da manhã e atingiu um idoso que utilizava o local como abrigo. De acordo com moradores, a Defesa Civil de Olinda não efetuava vistorias periódicas para verificar a interdição da residência.

O desabamento ocorreu em um terreno onde ficava o imóvel, localizado no fim da Rua Ayrton Senna do Brasil, e derrubou o muro da residência vizinha, que funciona como espaço de eventos nos fins de semana.

Imagem de como ficou o quintal de uma residência vizinha, que funciona como espaço de eventos nos fins de semana, após o desabamento do imóvel de três andares que ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16). Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Imóvel desabou na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O incidente atingiu um idoso de 72 anos e causou outros prejuízos, deixando vizinhos e moradores preocupados. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Imóvel desabou na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O incidente atingiu um idoso de 72 anos e causou outros prejuízos, deixando vizinhos e moradores preocupados. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Imóvel desabou na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O incidente atingiu um idoso de 72 anos e causou outros prejuízos, deixando vizinhos e moradores preocupados. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Imóvel desabou na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O incidente atingiu um idoso de 72 anos e causou outros prejuízos, deixando vizinhos e moradores preocupados. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Imóvel desabou na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O incidente atingiu um idoso de 72 anos e causou outros prejuízos, deixando vizinhos e moradores preocupados. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Imóvel desabou na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O incidente atingiu um idoso de 72 anos e causou outros prejuízos, deixando vizinhos e moradores preocupados. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Imóvel desabou na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O incidente atingiu um idoso de 72 anos e causou outros prejuízos, deixando vizinhos e moradores preocupados. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Imóvel desabou na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O incidente atingiu um idoso de 72 anos e causou outros prejuízos, deixando vizinhos e moradores preocupados. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Imóvel desabou na madrugada desta quinta-feira (16), no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O incidente atingiu um idoso de 72 anos e causou outros prejuízos, deixando vizinhos e moradores preocupados. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco



A moradora Andrea Andrade, sogra do proprietário da casa atingida, explicou sua frustração com a Defesa Civil pela falta de inspeções adequadas no local e desassistência durante os três anos de interdição antes do acidente.

"Eles vieram aqui e informaram que a residência tinha sido notificada e interditada no ano de 2023. Porém, nesses três anos, eu, como moradora daqui, nunca vi nenhuma sinalização de notificação. Além disso, ainda que tivesse sido notificada, o órgão, em momento algum, veio aqui para fiscalizar se o proprietário tinha demolido o imóvel. Então assim, fica a minha indignação com o órgão e com esse grande absurdo, pois eles só vieram aqui no momento em que aconteceu essa tragédia", desabafou.

Andrea Andrade teve o muro da sua casa derrubado pelos escombros e uma parte do quintal atingida pelo desmoronamento do imóvel vizinho, que ruiu na madrugada desta quinta-feira (16). Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

Segundo a vizinha, o espaço de festas da sua casa, JR Festas e Diversões, só deve voltar a funcionar após a remoção dos escombros, que derrubaram o muro da residência e atingiram parte significativa do quintal. Além disso, ela acrescentou que os agentes da Defesa Civil agiram de forma insensível durante a ocorrência.

"Eles vieram aqui para fazer a ocorrência e um deles ainda teve a capacidade de falar: 'Ah, mas só foi um braço machucado'. É, só foi um braço do senhor que estava embaixo, e poderia ter sido somente um dedo, mas ele disse isso porque não aconteceu com ele, nem com ninguém da família dele. Eles vieram aqui para falar um absurdo desses, mas não tiveram coragem de mandar uma fiscalização nesses três anos ou vir conferir se o proprietário tinha demolido a casa, por isso a minha indignação", finalizou.

Edson Moreira, caseiro do terreno onde o imóvel que desmoronou ficava, esclareceu que após o acidente, acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). A coorporação informou que acionou a Defesa Civil de Olinda e ressaltou que o órgão deve tomar as providências acerca da ocorrência.

Edson Moreira, caseiro do terreno onde o imóvel desabou, ajudou a Defesa Civil a localizar o idoso de 72 anos e retirá-lo dos escombros. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

O caseiro, ao lado do pai que também trabalha como caseiro no terreno, ajudou os agentes de proteção a localizar o senhor no meio dos escombros, que foi resgatado com vida.

"Nessa madrugada, o prédio desabou e atingiu uma vítima, que foi socorrida e que, graças a Deus, saiu com vida. Foi um estrondo muito grande! [...] Eu ainda consegui dar uma força, fiquei sujo de lama e me arranhei todinho, mas eu fiz o que pude, junto com o meu pai, para conseguir tirá-lo do local logo. Ele tava perdendo muito sangue", destacou Edson.

José Galdino da Silva, de 72 anos, recebeu atendimento pré-hospitalar do Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu) por volta das 3h10, e foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby.

Marcas e ferimentos no corpo do caseiro após ajudar no resgate do idoso que ficou preso sob os escombros do imóvel. Foto: Davi de Queiroz / Folha de Pernambuco

O idoso prestava serviços de forma autônoma no terreno, como capinagem, plantio, pode de árvores, entre outros. Por esses motivos, ele passou a morar no imóvel de forma irregular, mesmo após ser informado da interdição pelo proprietário do local.

Segundo o caseiro, José veio de um município do interior do estado, não revelado, e não possuía residência nem familiares em Olinda ou em outras cidades da Região Metropolitana. O idoso teve quatro dedos de um dos pés amputados.

"Ele perdeu quatro dedos de um dos pés, segue internado e vai ter que passar por cirurgias. O pé dele tava muito feio, muito machucado, dava pra ver os ossos", relatou.

A Prefeitura de Olinda informou, por meio de nota, que, de acordo com a Defesa Civil do município, a vítima "sofreu escoriações leves e foi encaminhada para atendimento", no HR.

A reportagem entrou em contato com a unidade de saúde, que informou não poder divulgar informações sem autorização da família e que vai emitir uma nota de esclarecimento somente após a devida liberação.

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