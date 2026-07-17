Desabamento de laje deixa feridos no Centro do Recife

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O desabamento de uma laje deixou quatro pessoas feridas na Rua da Saudade, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife, na manhã desta sexta-feira (17).



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), uma das vítimas ficou presa entre vigas e ferragens, mas já foi retirada do local.



Um cão farejador atuou nas buscas entre os escombros.



Uma gráfica funcionava no térreo da edificação atingida. A área foi isolada.



Além dos Bombeiros, equipes da Defesa Civil do Recife, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local.



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