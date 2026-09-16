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Tragédia Desabamento de mina de ouro no Sudão deixa pelo menos 60 mortos Operações de resgate prosseguiram durante toda a noite com a ajuda de outros operários, que utilizaram as mesmas ferramentas rudimentares que empregam para extrair ouro

Pelo menos 60 pessoas morreram no desabamento de uma mina de ouro no sul do Sudão e várias continuam desaparecidas, informaram nesta quarta-feira (16) à AFP dois sobreviventes.

Os poços da mina de Al-Zaraa, perto da cidade de El-Nahud, em Kordofan Ocidental, começaram a desabar na terça-feira e até o momento foram recuperados 60 corpos. "Não sabemos quantos ainda estão lá dentro", disse à AFP um dos sobreviventes, Khair al-Sayyed Jabara.

As operações de resgate prosseguiram durante toda a noite com a ajuda de outros operários, que utilizaram as mesmas ferramentas rudimentares que empregam para extrair ouro.

"Todo mundo está trabalhando muito duro para recuperar os corpos ou encontrar sobreviventes, mas é difícil. Precisamos de máquinas pesadas para retirar as rochas e a terra", afirmou Sayyed Jabara.

Al-Amin Suleiman, outro mineiro que trabalhava na terça-feira perto de Al-Zaraa, disse à AFP que "os poços ficam muito próximos uns dos outros; se um desaba, derruba todos os que estão ao lado".

"Ainda há pessoas soterradas. Não acredito que estejam vivas", lamentou.

Desde o início, em abril de 2023, da guerra entre o Exército sudanês e as paramilitares Forças de Apoio Rápido (FAR), as minas de ouro financiam o esforço bélico das duas partes.

O conflito devastou a já frágil economia do Sudão e deixou grande parte do país sem trabalho, empurrando muitos para uma perigosa corrida do ouro.

A mineração artesanal e em pequena escala, executada em minas abandonadas ou em áreas não oficiais como Al-Zaraa, responde pela maior parte do ouro extraído.

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