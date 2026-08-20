A- A+

Tragédia Desabamento de mina ilegal no noroeste da Colômbia deixa 13 mortos Acidente aconteceu na noite de quarta-feira (19)

Treze pessoas morreram e sete feridas após um desabamento em uma mina ilegal de ouro no sudoeste da Colômbia, informou um funcionário do governo local.

Os acidentes em minas são frequentes na Colômbia, sobretudo em explorações ilegais que carecem de controles de segurança.

“Devido aos movimentos feitos na mina, um talude desabou sobre as pessoas”, disse Fredy Gámez, secretário de Governo de Nariño, à rádio Caracol, após o acidente ocorrido na noite de quarta-feira (19).

Imagens publicadas nas redes sociais mostram retroescavadeiras trabalhando em um terreno muito profundo.

Uma explosão dentro da mina provocou explosões e penetração de terra sobre os trabalhadores, disse à AFP uma fonte do governo.

O acúmulo de gases costuma ser o principal motivo das explosões em minas na Colômbia.

Os trabalhos de resgate são difíceis devido à instabilidade do terreno.

Veja também