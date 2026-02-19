Desabamento de prédio após explosão deixa 16 mortos no Paquistão
A origem da explosão ainda é desconhecida
Pelo menos 16 pessoas, incluindo várias crianças, morreram no desabamento de um prédio na cidade paquistanesa de Karachi após uma explosão de origem desconhecida, informaram à AFP os serviços de resgate.
O incidente ocorreu por volta das quatro da manhã, horário em que as famílias preparam a refeição para enfrentar o jejum do dia, durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã.
"Dezesseis pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram e 13 ficaram feridas", declarou à AFP o porta-voz da agência de resgate da região, Hassan Khan.
O prédio, de três andares e localizado em um bairro densamente povoado, desabou após uma explosão de origem desconhecida.
"Aparentemente foi uma explosão de gás, mas a investigação revelará o verdadeiro motivo do incidente", disse à AFP um funcionário da administração municipal, Nasrullah Abbasi.
Em julho do ano passado, 27 pessoas morreram e 10 ficaram feridas no desabamento de um edifício de cinco andares em uma área carente de Karachi.
O governo declarou como perigosos quase 600 edifícios nesta cidade de mais de 20 milhões de habitantes, conhecida pelos imóveis ilegais e pela superpopulação.