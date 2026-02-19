Qui, 19 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
tragédia

Desabamento de prédio após explosão deixa 16 mortos no Paquistão

A origem da explosão ainda é desconhecida

Reportar Erro
Desabamento de prédio após explosão deixa 16 mortos no PaquistãoDesabamento de prédio após explosão deixa 16 mortos no Paquistão - Foto: Rizwan Tabassum / AFP

Pelo menos 16 pessoas, incluindo várias crianças, morreram no desabamento de um prédio na cidade paquistanesa de Karachi após uma explosão de origem desconhecida, informaram à AFP os serviços de resgate.

O incidente ocorreu por volta das quatro da manhã, horário em que as famílias preparam a refeição para enfrentar o jejum do dia, durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã.

"Dezesseis pessoas, incluindo mulheres e crianças, morreram e 13 ficaram feridas", declarou à AFP o porta-voz da agência de resgate da região, Hassan Khan.

Leia também

• Encontrados mortos esquiadores desaparecidos em avalanche

• Ônibus com trabalhadores rurais capota no interior de SP deixando 6 mortos e mais de 40 feridos

• Ao menos 12 mortos em ataques israelenses na Faixa de Gaza

O prédio, de três andares e localizado em um bairro densamente povoado, desabou após uma explosão de origem desconhecida.

"Aparentemente foi uma explosão de gás, mas a investigação revelará o verdadeiro motivo do incidente", disse à AFP um funcionário da administração municipal, Nasrullah Abbasi.

Em julho do ano passado, 27 pessoas morreram e 10 ficaram feridas no desabamento de um edifício de cinco andares em uma área carente de Karachi.

O governo declarou como perigosos quase 600 edifícios nesta cidade de mais de 20 milhões de habitantes, conhecida pelos imóveis ilegais e pela superpopulação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter