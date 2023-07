Desabamento de prédio deixa dois mortos na Zona Oeste do Rio de Janeiro

A- A+

Duas pessoas morreram no desabamento de um prédio de três andares, na manhã desta segunda-feira, no Caminho dos Fernandes, em Bangu, Zona Oeste do Rio.



Uma mulher foi resgatada com vida e encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

O Corpo de Bombeiros segue no local e a Defesa Civil Municipal foi solicitada para avaliar questões estruturais. Ainda não há identificações dos mortos e o que teria provocado o desabamento.





Ainda de acordo com os bombeiros, até o momento, não há registro de outras vítimas reclamadas por parentes e vizinhos.

