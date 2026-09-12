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Desabamento de prédio em construção deixa dois mortos em São Paulo

Outras duas vítimas foram resgatadas e encaminhadas para Tatuapé

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Desabamento de prédio em construção deixa dois mortos em São PauloDesabamento de prédio em construção deixa dois mortos em São Paulo - Foto: Corpo de Bombeiros de São Paulo / Divulgação

Um prédio em construção desabou em cima de uma casa na madrugada deste sábado (12) na Rua Tequici, bairro da Penha, na capital paulista. Até o momento, o Corpo de Bombeiros confirmou duas pessoas mortas na ocorrência.

Outras duas vítimas foram resgatadas e encaminhadas para um pronto-socorro no Tatuapé, sendo um adulto e uma criança. As equipes continuam buscando vítimas entre os escombros. 

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A corporação informou que, por volta das 10h, 59 bombeiros e 21 viaturas estavam no local em atendimento à ocorrência.

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