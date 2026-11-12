A- A+

Nova York Desabamento de prédio em Nova York deixa ao menos 8 mortos Mais de 200 bombeiros de resgate foram mobilizados no Brooklyn

Pelo menos oito pessoas morreram e 19 ficaram feridas no desabamento de um prédio em Nova York, informaram nesta quinta-feira (12) os bombeiros da cidade, que continuaram os trabalhos de busca um dia após o colapso.

Cerca de 250 bombeiros e equipes de resgate foram mobilizados no bairro de Flatbush, no Brooklyn, onde, na quarta-feira, um prédio residencial de três andares desabou ao lado de uma obra em construção.

O edifício, uma construção de 1930 com quatro apartamentos e um espaço comercial no térreo, caiu sobre uma escavação vizinha. Outro prédio adjacente também foi afetado pelo desabamento, que deixou expostas uma escadaria e vários cômodos.

Quatro dos feridos encontraram-se em estado crítico, segundo os bombeiros, que mobilizaram equipas com cães, drones e helicópteros para as buscas.

Segundo Ahmed Tigani, do Departamento de Edificações da Cidade de Nova York, no momento do colapso, os operários realizaram escavações na obra vizinha. Os responsáveis por essa obra tinham autorização para construir um edifício de três andares e buscavam obter uma licença para nove andares.

"Me dói o estômago. Não consigo imaginar que alguém possa estar tranquilamente em sua cozinha fazendo algo e que, no instante seguinte, simplesmente não fique mais lá. Poderia ter sido eu", declarou à AFP, no local do desabamento, Annemarie, de 60 anos, auxiliar de enfermagem que mora na rua paralelamente ao local do incidente.

"Enquanto passando por ali, de repente vi poeira por toda parte e pensei: 'Mas o que está acontecendo?'. Quando me virei, vi o prédio inteiro desabar", explicou Kenneilia Reid, de 14 anos.

Outra testemunha, Melissa Orna, contou ao jornal The New York Times que “o prédio inteiro começou a tremer e, depois, simplesmente veio abaixo”.

Segundo documentos do departamento municipal de obras consultados pela AFP, em abril foi emitida uma ordem de paralisação das obras devido a condições de demolição perigosas.

"Não há palavras para expressar uma perda de tal magnitude. Meus pensamentos estão com as famílias e os entes queridos das vítimas, com os feridos e com todas as pessoas que hoje estão de luto", declarou, na manhã desta quinta-feira, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani.

Veja também