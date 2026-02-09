Seg, 09 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda09/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
tragédia

Desabamento de prédio no norte do Líbano deixa 14 mortos

Oito pessoas foram resgatadas com vida

Reportar Erro
Desabamento de prédio no norte do Líbano deixa 14 mortosDesabamento de prédio no norte do Líbano deixa 14 mortos - Foto: Rabih Daher / AFP

O desabamento de um prédio no domingo na cidade de Trípoli, norte do Líbano, deixou 14 mortos, informou o diretor da Defesa Civil da cidade, Imad Jreish.

"As buscas e as operações de resgate terminaram. Oito moradores foram resgatados, mas infelizmente 14 pessoas morreram", afirmou o diretor à imprensa.

A agência estatal de notícias NNA informou o "colapso de um edifício antigo" no bairro Bab al-Tabbaneh, o mais pobre de Trípoli. Prédios vizinhos foram evacuados por medo de novos desabamentos.

Leia também

• Novos bombardeios israelenses no sul do Líbano

• Exército israelense emite ordem de evacuação antes de ataques no sul do Líbano

• Exército libanês afirma ter concluído a primeira fase do desarmamento do Hezbollah

Jumana al-Shahal, uma ativista local, declarou à AFP que o incidente é "um testemunho do abandono acumulado desta cidade esquecida".

No fim de janeiro, outro prédio desabou em Trípoli e as autoridades alertaram que 105 imóveis da cidade estavam sob risco e deveriam ser esvaziados.

Numerosos edifícios no Líbano estão em condições de abandono. Muitos foram construídos ilegalmente, especialmente durante a guerra civil entre 1975 e 1990.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter