Desabamento de restaurante deixa 4 mortos e dezenas de feridos em Maiorca, na Espanha

A- A+

O excesso de peso é a principal hipótese considerada nesta sexta-feira (24) para explicar o colapso de um restaurante-clube na cidade turística espanhola de Palma de Mallorca, que deixou quatro mortos, incluindo duas alemãs, e 16 feridos, alguns em estado grave.

"A primeira hipótese é o excesso de peso", disse o chefe dos bombeiros da cidade de Palma de Mallorca, Eder García, à imprensa sobre o desabamento ocorrido na quinta-feira à noite no Medusa Beach Club, um estabelecimento à beira-mar do Mediterrâneo.

Veículos de emergência (Foto: Jaime Reina / AFP)

O primeiro andar do clube desabou sobre o térreo, que por sua vez caiu sobre o subsolo, onde "encontramos mais vítimas", acrescentou García.

Os trabalhos de resgate foram concluídos e, na manhã desta sexta-feira, a polícia estava guardando o local desabado, confirmou a AFP.

"Concluímos o serviço, faltava apenas fazer a última busca. E já temos a confirmação de 20 vítimas, quatro delas fatais e as outras em diferentes estados", informou García, durante a madrugada, à televisão pública IB3, das Ilhas Baleares, o arquipélago e região do qual Mallorca é a maior ilha.

"As vítimas são duas alemãs, de 20 e 30 anos, uma trabalhadora espanhola de 23 anos e um senegalês de 44 anos", disse um porta-voz da Polícia Nacional à AFP.

O vice-prefeito de Palma de Mallorca, Javi Bonet, explicou que as alemãs "estavam de férias" e, segundo a imprensa local de Mallorca, o senegalês vivia na ilha. Segundo o jornal mallorquino Última Hora, esse senegalês, juntamente com um compatriota, salvou um banhista da morte por afogamento em 2017, uma história amplamente coberta pela imprensa local.

As Ilhas Baleares, conhecidas por suas águas cristalinas e suas praias paradisíacas, são o segundo destino turístico da Espanha após a Catalunha. Em 2023, receberam mais de 14 milhões de visitantes, segundo números oficiais.

Vários times de bombeiros foram enviados ao local, enquanto ambulâncias aguardavam para transportar feridos para os hospitais, observou um jornalista da AFP, enquanto a polícia mantinha a rua fechada para que as equipes de emergência pudessem trabalhar sem complicações diante da chegada de curiosos.

"Dantesco"

"Foi algo dantesco", relatou um bombeiro ao jornal Última Hora, que observou pessoas chorando e gritando ao redor dos escombros que se acumulavam no térreo do prédio ao chegar ao local. Já o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse estar acompanhando "de perto as consequências do terrível desabamento ocorrido na praia de Palma", em uma mensagem no X.

Sánchez afirmou ter conversado com a presidente regional das Ilhas Baleares, Marga Prohens, e com o prefeito de Mallorca, Jaime Martínez, a quem transmitiu "a disposição do Governo espanhol em colaborar com todos os meios e efetivos necessários".

"Chocada com as informações que chegam do desabamento", apontou Prohens na mesma rede social, enviando "carinho e calor às famílias das quatro pessoas que perderam a vida neste trágico incidente".

O restaurante está localizado à beira-mar, em uma avenida onde há vários estabelecimentos de lazer e lojas. A área da Praia de Palma estava muito movimentada no final da tarde, no início da alta temporada turística no arquipélago balear.

Um desabamento de um prédio de três andares em 2009 em Palma de Mallorca deixou sete pessoas mortas, incluindo dois alemães e três colombianos.

Veja também

PET Morre Kabosu, a cadela japonesa dos memes virais