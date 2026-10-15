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tragédia Desabamento de teto de escola mata 27 alunos e um professor no Paquistão Mais de 30 pessoas ficaram feridas no acidente, seis delas em estado crítico

Vinte e sete alunos e um professor morreram nesta quinta-feira (15) após o desabamento do teto de uma escola em Peshawar, no noroeste do Paquistão, informou um funcionário de um hospital local.

Mais de 30 pessoas ficaram feridas no acidente, seis delas em estado crítico, afirmou à AFP Asim Khan, do hospital Lady Reading de Peshawar.

Em um comunicado, o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, expressou "profunda tristeza com a perda de vidas tão valiosas".

Desabamentos de tetos e edifícios são frequentes no Paquistão, principalmente devido às normas de segurança insuficientes e aos materiais de construção de má qualidade.

Em junho deste ano, mais de 10 crianças morreram no desabamento do teto de um centro de reforço escolar na cidade de Lahore, no leste do país. Em 2025, 27 pessoas morreram e 10 ficaram feridas no desabamento de um prédio de cinco andares no bairro de Lyari, em Karachi, cidade do sul do Paquistão.

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