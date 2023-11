A- A+

Região Metropolitana do Recife Desabamento de teto de supermercado no Curado IV mata mulher; seis pessoas são resgatadas com vida Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), no estabelecimento Atacarejo Econômico

Uma morte foi confirmada em meio aos escombros de parte um supermercado, cujo teto desabou no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (24), no estabelecimento Atacarejo Econômico. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher, funcionária do local, identificada como Marta, de 37 anos, foi encontrada morta.



Informações apuradas na área dão conta que a vítima fatal trabalhava no setor de perfumaria do supermercado, que seria inaugurado na próxima semana.

Seis outros funcionários do supermercado foram resgatados com vida - cinco homens e uma mulher - e transferidos para emergências da RMR.



Um dos homens foi socorrido de helicóptero, em estado grave, para o Hospital da Restauração, na área central do Recife. As buscas foram encerradas por volta das 13h.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - com auxílio de helicóptero da Polícia Rodoviária Federal -, da Polícia Militar e Defesa Civil também estão na área.

