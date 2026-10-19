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Tragédia Desabamento em mina de ouro ilegal deixa nove mortos na Colômbia O garimpo ilegal é uma das principais fontes de financiamento dos poderosos grupos armados presentes em Nariño, região fronteiriça com o Equador

Um deslizamento de terra deixou nove mortos e mais de uma dezena de desaparecidos em uma mina de ouro ilegal no sudoeste da Colômbia, em uma área de difícil acesso controlada por grupos armados, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (19).

O garimpo ilegal é uma das principais fontes de financiamento dos poderosos grupos armados presentes em Nariño, região fronteiriça com o Equador. Nas minas informais, os trabalhadores costumam atuar sob condições de segurança precárias.

“Várias pessoas estão soterradas (...) o informe que temos até o momento é de nove mortos”, disse Álex González, secretário de Paz e Segurança de Nariño, à emissora Caracol.

Há também entre 12 e 15 desaparecidos, segundo o órgão regional encarregado de atender desastres.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram pessoas com pás e uma retroescavadeira removendo escombros em meio à lama.

Segundo o governo de Nariño, as equipes de resgate enfrentam dificuldades para acessar o local do acidente devido ao terreno complicado e à presença de grupos criminosos, que também se financiam com o narcotráfico e a extorsão.

“As comunidades não têm mais alternativas econômicas além dessas atividades extremamente arriscadas. A mineração artesanal praticamente desapareceu”, disse uma fonte do governo a a AFP.

A extração ilegal de ouro é uma das causas do desmatamento na Colômbia e acarreta riscos como a contaminação de rios com mercúrio.

A Defensoria do Povo pediu apoio aéreo das forças militares e garantias de acesso para o pessoal médico e humanitário.

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