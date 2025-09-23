A- A+

Acidente Desabamento em mina de ouro na Colômbia deixa 25 mineiros presos O resgate é liderado pela equipe de segurança da empresa, em colaboração com autoridades governamentais

Um desabamento em uma mina de ouro legal no noroeste da Colômbia deixou 25 trabalhadores presos, que estão vivos a 80 metros de profundidade desde a noite de segunda-feira, informaram autoridades locais.

Equipes de resgate estão realizando operações em uma mina operada por uma empresa canadense no município de Segovia, no departamento de Antioquia, a cerca de quatro horas da cidade de Medellín.

"Já houve contato com os mineiros, que disseram estar bem de saúde", afirmou nesta terça-feira (23) uma porta-voz do governo local à AFP.

O resgate é liderado pela equipe de segurança da empresa, em colaboração com autoridades governamentais.

Os acidentes em minas são frequentes e muitas vezes mortais na Colômbia, especialmente nos depósitos de carvão e em minas ilegais ou artesanais.

No entanto, em concessões mineradoras operadas por multinacionais, eles são menos comuns.

No ano passado, 124 pessoas morreram nesse tipo de acidente, e até julho de 2025 esse número era de 65, segundo dados da Agência Nacional de Mineração.

