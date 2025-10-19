A- A+

OLINDA Desabamento em Olinda: Defesa Civil corrige informação, e homem dado como morto segue internado José de Lima teve 90% do corpo queimado e foi transferido para a unidade hospitalar, onde segue recebendo tratamento

José de Lima, de 67 anos, inicialmente dado pela Defesa Civil de Olinda como a segunda vítima fatal do desabamento em um residencial na cidade, neste domingo (19), não morreu. A informação foi confirmada em contato com o Hospital da Reatauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife. O paciente segue internado na unidade, em estado grave.

José de Lima teve 90% do corpo queimado e foi transferido para a unidade hospitalar ainda durante a manhã deste domingo.

Com a correção, o desabamento segue com uma morte confirmada. Se trata de Cláudio José dos Anjos da Silva, de 40 anos, que morreu no local. Dez pessoas ficaram feridas, e uma segue soterrada nos escombros. As buscas continuam durante esta noite.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Prefeitura de Olinda em busca de mais informações sobre o caso e o motivo da confirmação da morte que não aconteceu. Ainda não houve retorno, mas o canal segue aberto.



Idosa soterrada

No terreno, os bombeiros intensificaram as buscas pela idosa cadeirante Luzinete dos Santos de Lima, de 69 anos, que era esposa de José de Lima. Em entrevista à Folha de Pernambuco, a nora dela, Rúbia Cristina, disse que os familiares já perderam as esperanças de encontrá-la com vida.

Feridos

As pessoas levadas a Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da RMR foram Vitória Gabryella Soares Ferreira de Freitas,Vanessa Sophya Soares Ferreira de Freitas e Maria José da Silva Santos.

Já Genivaldo, Lia, Patrícia, André e Maria de Fatima Gomes Duarte foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não foram levados a unidades hospitalares, pois tiveram escoriações leves.

Outros dois moradores, identificados como João e Sandra, não estavam em casa no momento da tragédia.

