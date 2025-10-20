A- A+

ESTADO DE SAÚDE Desabamento em Olinda: idoso socorrido para o HR permanece em estado grave com 85% do corpo queimado Homem foi resgatado de helicóptero para o hospital ainda na manhã do domingo (19); mulher dele foi encontrada morta

O idoso de 67 anos, morador de uma das casas do conjunto que desabou em Ouro Preto, Olinda, na manhã do domingo (19), permanece internado nesta segunda-feira (20) em estado grave no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

O homem, identificado como José de Lima, foi socorrido de helicóptero até a unidade de saúde. De acordo com o Hospital da Restauração, o idoso teve 85% do corpo queimado.

“No térreo tinha cinco residências e no primeiro andar, três. Totalizando, foram 12 vítimas e nós socorremos cinco. As demais vítimas foram retiradas ou por populares ou estavam presas no pavimento superior e fizemos as retiradas delas”, explicou o major do Corpo de Bombeiros, Melquizedek Calado.

Local passará por vistoria

Nesta segunda-feira, a Defesa Civil realizará uma avaliação estrutural de três residências localizadas no entorno do conjunto e que precisaram ser interditadas.

Durante o trabalho, marcado para às 9h, também deverá ser feito um levantamento das famílias envolvidas. Além disso, uma nova busca de utensílios para entrega aos proprietários também está programada.

Os moradores afetados pela tragédia e que perderam documentos também receberão apoio para a retirada de nova documentação.

O major do Corpo de Bombeiros, Melquizedek Calado participou do resgate| Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Explosão

Informações iniciais fornecidas por moradores indicam que uma explosão teria causado o desabamento. Porém, o secretário de Defesa Civil de Olinda, Carlos Albuquerque, explica que a possibilidade ainda será investigada.

“Qualquer causa que levou a residência a colapsar é prematura. O que a gente precisa trabalhar agora é com o resgate das famílias para salvaguardar o bem maior que é a vida. Todo mecanismo de aparato que a gente possa dar as famílias está aqui”, afirmou.

Complexidade do resgate

Segundo Melquizedek Calado, a operação se tornou complexa, porque foi difícil entender a descrição do ambiente, pelo fato do local comportar muitas residências no mesmo espaço.

“A gente precisava entender onde estava, mais ou menos, cada vítima. Depois, a dificuldade foi a retirada dos escombros", informou.

Desabamento de residencial em Olinda deixou dois mortos e dez feridos | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Vítimas

A tragédia deixou dois mortos. A primeira vítima foi identificada como Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos, que foi encontrado morto nos escombros.

A segunda vítima é Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, que foi localizada sem vida após cerca de 10 horas de trabalho de resgate.

Outros moradores que estavam no local no momento do desabamento foram socorridos. Alguns foram atendidos e liberados ainda no local do acidente.

