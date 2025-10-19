A- A+

PERNAMBUCO Desabamento em Olinda: morre idoso que foi socorrido para o HR; esposa dele está soterrada Vítima foi levada para unidade de saúde com o corpo queimado

Foi confirmada pela Defesa Civil de Olinda a morte do idoso José de Lima, de 67 anos, que morava no residencial que desabou em Ouro Preto, Olinda, na manhã deste domingo (19). Ele deu entrada no Hospital da Restauração (HR), no Derby, centro do Recife, com o corpo queimado.

Agora, o número de óbitos em decorrência da tragédia sobe para duas pessoas. A primeira morreu ainda no local e foi identificada como Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos.

A esposa de José, Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, que é cadeirante, está soterrada. O Corpo de Bombeiros realiza as buscas por ela.

De acordo com a corporação, um dos cães que auxiliam na procura identificou que ela estaria na área de um quarto, no térreo.

Buscas

Equipes de diversas forças de segurança atuam na ocorrência que assustou os moradores.

O Corpo de Bombeiros enviou nove viaturas, entre unidades de resgate, salvamento e comando operacional, com um total de 33 bombeiros atuando na ocorrência, além de equipes com cães de busca.

Explosão

Informações de moradores indicam que uma explosão teria causado o desabamento. Porém, o secretário de Defesa Civil de Olinda, Carlos Albuquerque, explica que a possibilidade ainda será investigada.

“Qualquer causa que levou a residência a colapsar é prematura. O que a gente precisa trabalhar agora é com o resgate das famílias para salvaguardar o bem maior que é a vida. Todo mecanismo de aparato que a gente possa dar as famílias está aqui”, afirmou.

Outras vítimas

Uma pessoa adulta e duas crianças também foram socorridas com politraumas e levadas a Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Região Metropolitana do Recife. Confira abaixo quem são as vítimas do desabamento em Olinda [lista em atualização]:

Fatais:

* Cláudio dos Anjos Silva

* José de Lima

Soterrada:

* Luzinete dos Santos Lima (esposa de José)

Levadas ao hospital:

* Vitória Gabryella Soares Ferreira de Freitas

* Vanessa Sophya Soares Ferreira de Freitas

* Maria José da Silva Santos

Socorridas no local:

* Genivaldo

* Lia

* Patrícia e André

* Maria de Fatima Gomes Duarte

Não estavam em casa:

* João

* Sandra

Casa interditada

Uma casa ao lado da estrutura que desabou, de número 231, ficou comprometida e foi interditada. A possibilidade de construção irregular também está sendo averiguada. Peritos do Instituto de Criminalística (IC) estão no local.

Desabamento de casa deixa uma pessoa morta e cinco feridas, em Ouro Preto, Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na manhã deste domingo (19). | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

