PERNAMBUCO

Desabamento em Olinda: morre idoso socorrido com 85% do corpo queimado

Vítima foi socorrida de helicóptero e estava internada no Hospital da Restauração

Desabamento de um conjunto com oito residências deixa três mortos em OlindaDesabamento de um conjunto com oito residências deixa três mortos em Olinda - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O idoso José de Lima, de 67 anos, que morava no residencial que desabou em Ouro Preto, Olinda, na Região Metropolitana do Recife, faleceu na manhã desta quarta-feira (22).

O homem, que chegou a ser socorrido de helicóptero pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava internado no Hospital da Restauração (HR), no Derby, no Centro do Recife, com 85% do corpo queimado.

Por causa da extensão dos ferimentos, o homem estava em estado grave. Agora, o número de óbitos em decorrência da tragédia sobe para três pessoas.

• Morre Nick, cão resgatado após ficar 35 horas sob escombros de explosão em Olinda

• Gata de moradora de residencial que desabou em Olinda é encontrada com vida

 
As outras duas mortes foram confirmadas ainda no local da tragédia. A primeira vítima foi identificada como Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos.
 
A segunda é a esposa de José, Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, que era cadeirante e ficou soterrada por cerca de 10 horas antes de ter o corpo resgatado pelo Corpo de Bombeiros ainda no final da tarde do domingo (19). 

