Desabamento em Olinda: Quatro pessoas foram resgatadas com vida, duas encontram-se em estado grave

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco divulgou, em nota, que foram encontradas, até o momento, cinco vítimas do desabamento de parte do prédio em Jardim Atlântico, no município de Olinda.



Dessas, quatro delas foram encontradas com vida - sendo três mulheres e um homem; e um homem morreu no local. Um cão também foi resgatado com vida.

Entre as vítimas resgatadas com vida, duas estavam em estado grave. Uma foi encaminhada para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, também na Região Metropolitana; e outra para o Hospital da Restauração, no Recife.

Outras duas pessoas tiveram apenas ferimentos leves e foram para a Upa de Olinda.

As equipes dos bombeiros estão no local seguem a busca e resgate nos escombros. Estão no local três viaturas de resgate, três de salvamento e quatro de incêndio.

