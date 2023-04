Desabamento em Olinda: Segunda morte é confirmada pelo Corpo de Bombeiros; buscas continuam

A- A+

Mais um corpo foi encontrado entre os escombros do edifício residencial que desabou em Jardim Atlântico, na noite da última quinta-feira (27). Na madrugada desta sexta-feira (28), os bombeiros encontraram o corpo de um garoto de 13 anos, a segunda morte em decorrência do desabamento.

Ao todo, seis vítimas foram resgatadas pelos bombeiros, sendo duas mortes e quatro feridos. Além do jovem de 13 anos, o outro óbito é de um homem de 32 anos, segundo informações da TV Globo.

Entre os feridos estão duas mulheres de 25 anos, levadas para a UPA de Olinda, além de uma mulher de 30 anos, levada para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista; e um homem de 44 anos, que foi levado para o Hospital da Restauração, no Recife. O Corpo de Bombeiros também confirmou o resgate de três cães com vida.

As buscas continuam no local, estima-se que mais cinco pessoas estejam ainda debaixo dos escombros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o efetivo está no local com um total de 15 viaturas, incluindo resgate, busca e salvamento, combate a incêndio e comando Operacional.

Desabamento em Olinda Edifício que desabou em Olinda estava interditado para ocupação desde 2001