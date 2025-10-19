A- A+

RESGATE Desabamento em Olinda: vítima com 90% do corpo queimado é resgatada de helicóptero O desabamento deixou múltiplas vítimas no bairro de Ouro Preto, em Olinda

Um homem com queimaduras graves foi resgatado de helicóptero, na manhã deste domingo (19), após o desabamento que deixou múltiplas vítimas no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A aeronave pousou no canteiro da PE-15 para o resgate da vítima, que teve cerca de 90% do corpo atingido por queimaduras e precisou de atendimento urgente. Outras vítimas foram levadas de ambulância pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros.

Após o resgate, o homem foi transportado até o campo do quartel do Derby, no Recife, e em seguida encaminhado ao Hospital da Restauração. As primeiras informações apontam que o desabamento pode ter sido provocado por uma explosão de gás, mas a causa ainda será investigada.

O socorro foi realizado em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do SAMU Metropolitano do Recife. A ocorrência foi registrada por volta das 8h20, quando a central de regulação do SAMU acionou a equipe aeromédica.

