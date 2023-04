Desabamento em Olinda: Vizinhos escutaram gritos e choros das pessoas entre os escombros

A- A+

Vizinhos do Edifício Leme, prédio que desabou no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, Região Metropolitana do Recife, relataram que ouviram um estrondo e, em seguida, gritos de pessoas chorando entre os escombros.

"Estava dentro de casa e me assustei quando ouvi o barulho. Logo depois começou o incêndio, deu pra ouvir choro e muita gritaria. Este prédio estava abandonado há muitos anos, mas ocuparam para morar”, relatou Maíra Valença, vizinha do prédio.

Segundo relatos, um incêndio de grandes proporções teve início após o desmoronamento. “Eu estava na minha casa quando ouvi o primeiro estrondo. Não sabia o que era, só vi uma fumaça preta. Quando desci, vi que havia sido no prédio e vim com um amigo ver o que tinha acontecido. Tentamos isolar a área para afastar os curiosos e ligamos para os bombeiros”, contou Osvaldo Souza, funcionário da prefeitura de Olinda.

O edifício que desabou era o primeiro bloco. São dois ao todo. Segundo moradores, estava condenado há pelo menos 15 anos, e há pelo menos dez era ocupado de forma irregular

Veja também

