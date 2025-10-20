A- A+

OLINDA Desabamento em Ouro Preto: cachorro é localizado com vida; dois gatos aguardam resgate A Defesa Civil de Olinda seguiu com os trabalhos de limpeza dos entulhos do desabamento em Ouro Preto; os trabalhos serão retornados nesta terça-feira (21)

Um cachorro foi resgatado durante a retirada dos entulhos do desabamento que ocorreu em Ouro Preto, Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), nesta segunda-feira (20).

A retirada dos entulhos do desabamento que ocorreu em Ouro Preto, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), teve um momento de muita emoção: o resgate do cachorro Nick.

O animal, batizado como Nick, foi encontrado, com vida, pela Defesa Civil de Olinda por volta das 17h45. Os donos e moradores da vizinhança se emocionaram com resgate.

O animal estava desaparecido desde a manhã do último domingo (19), quando ocorreu o desabamento em Ouro Preto.

A secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano de Olinda encaminhou o cachorro para a Clínica Amigo Fiel, também de Olinda.

Nick vai passar os primeiros dias de internação e exames sem nenhuma cobrança de valor.

Procura por gatos

A auxiliar de cozinha Sandra Moura, de 54 anos, segue em busca do resgate dos dois gatos: Thor e Cléo.

No início da noite, o macho chegou a aparecer no telhado de uma das casas e foi avistado pela dona e os vizinhos, mas não foi possível realizar o resgate. A fêmea ainda não foi localizada.

Por volta das 18h50, uma gatoeira foi colocada na parte superior do imóvel com o objetivo de resgatar Thor.

Ação da Defesa Civil

A Defesa Civil de Olinda atuou na retirada dos entulhos na tarde desta segunda (20).

Móveis e itens pessoais de moradores das casas foram recuperados e devolvidos.

De acordo com o secretário executivo de Defesa Civil de Olinda, Carlos D’Albuquerque, a ação totalizou cerca de 100 profissionais do sistema municipal da Defesa Civil.

Além dos trabalhares, uma máquina retroescavadeira e três caminhões fizeram a limpeza do terreno.

A ação foi encerrada por volta das 18h30. A Defesa Civil de Olinda isolou a área onde ocorreu o desabamento, deixou uma equipe da Guarda Municipal de Olinda até 22h e definiu que uma equipe da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) fará rondas durante o restante da noite e madrugada.

Os trabalhos retornam na manhã desta terça-feira (21). O objetivo da Defesa Civil de Olinda será realizar a retirada de imóveis das casas que ficavam na parte de trás do terreno.

“Depois que a gente entregar o terreno ou imóvel interditado aos proprietários para que eles decidam de que forma vão prosseguir”, disse o secretário executivo.

Veja também