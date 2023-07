A- A+

Um homem de 45 anos foi encontrado morto nos escombros do prédio que desabou no Conjunto Beira-Mar, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta sexta-feira (7).

Além da vítima fatal, duas pessoas foram resgatadas com vida. Uma adolescente de 15 anos encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, que deu entrada na Emergência do Trauma, onde passou por exames de imagem e tem quadro de saúde estávelo. "A paciente continuará internada em observação", segundo o HR.

Uma idosa de 65 anos também foi retirada do local com vida e levada ao Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista. Ela chegou à unidade politraumatizada, foi submetida a exames, encontra-se estável e aguarda senha da Central de Regulação para transferência. Os bombeiros falam que as duas foram socorridas orientadas e com fraturas.

Ao todo, 19 pessoas são vítimas do desabamento. Dezesseis delas seguem sendo procuradas.

Segundo os bombeiros, 19 viaturas foram enviadas ao local e 87 militares trabalham nos resgates — ao todo, 190 pessoas, incluindo voluntários e integrantes de outras forças de segurança e resgate, atuam no local.

