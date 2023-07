Desabamento em Paulista: momentos de tensão são registrados por moradores durante buscas

A- A+

Em meio às buscas pelas vítimas do desabamento de um prédio no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife, na manhã desta sexta-feira (7), momentos de tensão foram registrados por moradores locais.



Esses momentos foram compartilhados com o Portal Folha de Pernambuco. De acordo com os bombeiros, há moradores soterrados nos escombros e crianças estão entre os desaparecidos. Ainda não há número oficial de vítimas

Segundo a prefeitura de de Paulista, o prédio estava interditado por ordem judicial desde 2010. No entanto, foi reocupado em 2012. Uma vistoria foi feita em 2018 e confirmou a interdição, mas os moradores seguiram no local.





Veja também

DESABAMENTO EM PAULISTA Seguradora vistoriou prédio que desabou no Janga um dia antes do desabamento