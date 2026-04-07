Desabamento no Pilar: Bombeiros resgatam cachorra que ficou presa nos escombros

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Após quase 12 horas depois do desabamento de um muro que resultou em dois mortos e dois feridos na Comunidade do Pilar, centro do Recife, quatro agentes do Corpo de Bombeiros conseguiram, nesta terça (7), resgatar a cadela Branquinha.

Ela morava com Simone Maria de Oliveira, de 56 anos, e Fabiano Lourenço de Araújo, 45, que morreram na tragédia. O animal já tinha aparecido rapidamente, atrás de uma porta que a suprimia, perto de uma parede da casa. O resgate aconteceu perto das 8h50 e Branquinha se mostrou bastante assustada.





Desabamento de edificação na comunidade do Pilar. Bombeiros fazem o resgate da cadela Branquinha. Pet volta ao local, possivelmente procurando os donos que faleceram no desabamento - Foto: Alfeu Tavares/Folha de Pernambuco

Segundo o secretário executivo do Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais do Recife, o animal será levado ao Hospital Veterinário do Recife, no Cordeiro, Zona Oeste do Recife, para passar por exames.

“Ela está um pouco perturbada, em virtude do ocorrido. Nós estamos aqui com uma veterinária que está dando todo suporte a ela. No Hospital Veterinário do Recife, vai fazer todos os exames e procedimentos médicos veterinários necessários”, explicou.





Com quem a cadela vai morar?

Segundo Luís, Branquinha vai, após os exames, ficar internada até que os parentes do casal sejam contatados. A partir daí, terá nova tutela.

Atualmente, o HVR realiza mais de 15 mil procedimentos mensais. Ao presenciar casos de maus-tratos ou abandono de animais, a população deve acionar a secretaria, através do SOS Animal que está no portal Conecta Recife.

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