TRAGÉDIA Desabamento em Olinda: "A gente já perdeu as esperanças", diz nora de idosa soterrada Corpo de Bombeiros continuam buscas

Se intensificam as buscas pela idosa Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, nos escombros do residencial que desabou, na manhã deste domingo (19), na Rua Bernardino Sena Dias, em Ouro Preto, Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Até o momento, duas pessoas morreram.

A nora dela, a dona de casa Rubia Cristina, de 26 anos, contou à reportagem da Folha que recebeu a notícia do desabamento pouco depois que tudo aconteceu, e que os familiares haviam marcado de ir ao supermercado fazer compras.

“O coração da gente está a mil. Já perdemos as esperanças. Não vamos encontrá-la viva, não. O amigo do meu marido [o pedreiro Adenir dos Santos Lima, 45] ligou para ele dizendo que tinha acontecido isso. Quando ele chegou aqui, não tinha mais encontrado o pai e agora estamos em busca da mãe dele”, explica.

Luzinete é amputada das duas pernas. Ela é mãe de três filhos e esposa de José de Lima, 67. Este morreu após ser socorrido e levado para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, centro do Recife, com partes do corpo queimado. Além dele, morreu Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos.

“A gente acha que ela está no segundo quarto, porque, quando meu sogro acordava colocava ela na sala, mas ela não foi encontrada na sala. Por isso, meu marido está lá, apontando nos escombros onde ela pode estar”, complementa.

Balanço

Outras nove pessoas ficaram feridas. Três estão em hospitais da RMR e seis receberam atendimento no local e foram liberadas, apenas com leves escoriações. Confira abaixo o panorama completo:



Fatais:

- Cláudio dos Anjos Silva

- José de Lima



Soterrada:

- Luzinete dos Santos Lima (esposa de José)



Levadas ao hospital:

- Vitória Gabryella Soares Ferreira de Freitas

- Vanessa Sophya Soares Ferreira de Freitas

- Maria José da Silva Santos

Socorridas no local:

- Genivaldo

- Lia

- Patrícia e André

- Maria de Fatima Gomes Duarte



Não estavam em casa:

- João

- Sandra

