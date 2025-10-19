A- A+

Uma explosão teria sido a causa do desabamento de um conjunto residencial na Rua Bernardino Sena Dias, em Ouro Preto, Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A estrutura desmoronou por volta das 7h15 deste domingo (19) e deixou dois mortos, uma pessoa soterrada e outras nove feridas. Um veículo do modelo Cruze, cor branca, foi atingido no porta-malas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o local tinha cinco casas no térreo e três no primeiro andar. No total, moravam 12 pessoas. A corporação enviou nove viaturas, entre unidades de resgate, salvamento e comando operacional, com um total de 33 bombeiros, além de equipes com cães de busca. O Instituto de Medicina Legal (IML) também atuou na ocorrência.

Desabamento deixou mortos e feridos | Fotos: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Segundo o major do Corpo de Bombeiros, Melquizedek Calado, a operação se tornou complexa porque, assim que as equipes chegaram, foi difícil entender a descrição do ambiente, pelo fato de o local comportar muitas residências no mesmo espaço.

O major do Corpo de Bombeiros, Melquizedek Calado | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

“A gente precisava entender onde estava, mais ou menos, cada vítima. Depois, a dificuldade foi a retirada dos escombros. Agora, a gente concentra na busca da vítima que deve estar nesses escombros. O trabalho agora é para retirar esses destroços e chegar onde ela possivelmente está”, complementa.

Mortes

As vítimas fatais da tragédia foram Cláudio José dos Anjos da Silva, de 40 anos, que morreu no local. José de Lima, de 67 anos, que era pedreiro, foi socorrido e levado pelo helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Hospital da Restauração (HR), no centro do Recife, com 90% do corpo queimado. Porém, mesmo recebendo atendimento, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Amiga e ex-namorada de Cláudio, a garçonete Janaína Patrícia, de 38 anos, deu detalhes sobre como tomou conhecimento do ocorrido.

“Quando a irmã dele me ligou para dizer que aconteceu o fato, eu estava no trabalho. Ela disse que ele estava no Hospital da Restauração com 100% do corpo queimado e entubado. Já ficamos tristes. Quando eu fui para lá, ela falou que não era ele. Estávamos torcendo para que ele tivesse saído para jogar futebol, pela manhã, como sempre fez. Era o sentimento da gente”, declarou.

Com as pernas e cabeça feridas, a esposa de Cláudio apareceu no local, no começo da tarde. Ela não teve condições de gravar entrevista, mas se encontrava desesperada, sem acreditar no que aconteceu.

Idosa soterrada

No terreno, os bombeiros intensificaram as buscas pela idosa cadeirante Luzinete dos Santos de Lima, de 69 anos, que era esposa de José de Lima. Em entrevista à Folha de Pernambuco, a nora dela, Rúbia Cristina, disse que os familiares já perderam as esperanças de encontrá-la com vida.

“O coração da gente está a mil. Já perdemos as esperanças. Não vamos encontrá-la viva, não. O amigo do meu marido [o pedreiro Adenir dos Santos Lima, 45] ligou para ele dizendo que tinha acontecido isso. Quando ele chegou aqui, não tinha mais encontrado o pai e agora estamos em busca da mãe dele”, explicou. “A gente acha que ela está no segundo quarto, porque, quando meu sogro acordava, colocava ela na sala, mas ela não foi encontrada na sala. Por isso, meu marido está lá, apontando nos escombros onde ela pode estar”, acrescentou.

Feridos

As pessoas levadas a Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da RMR foram Vitória Gabryella Soares Ferreira de Freitas,Vanessa Sophya Soares Ferreira de Freitas e Maria José da Silva Santos.

Já Genivaldo, Lia, Patrícia, André e Maria de Fatima Gomes Duarte foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não foram levados a unidades hospitalares, pois tiveram escoriações leves.

Outros dois moradores, identificados como João e Sandra, não estavam em casa no momento da tragédia.

Susto

Vizinho da frente, o servidor público Ednei do Nascimento, de 41 anos, relata que estava dormindo quando tudo aconteceu. Ele acordou com um forte barulho de explosão.

“Minha esposa e eu ouvimos esse barulho como se algo estivesse explodindo e desmoronando ao mesmo tempo. Eu pensei que fosse aqui na frente da minha casa. Quando nos levantamos, vimos que não era. Foi uma correria muito grande. Teve quatro pessoas que entraram no terreno, mesmo com as coisas desabando”, relembra.

Investigações

O secretário de Defesa Civil de Olinda, Carlos Albuquerque, garante que a possibilidade de explosão em um botijão de gás será investigada e reafima que a pasta dará todo apoio necessário às famílias.

“Qualquer causa que levou a residência a colapsar é prematura. O que a gente precisa trabalhar agora é com o resgate das famílias para salvaguardar o bem maior que é a vida. Todo mecanismo de aparato que a gente possa dar às famílias está aqui”, frisou.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) seguem no local para realizar as primeiras perícias. Muitos vizinhos ainda seguem em frente ao local, aguardando por alguma atualização referente às buscas pela idosa soterrada.

