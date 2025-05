A- A+

jaaboatão dos guararapes Desabamento de prédio em Jaboatão não deixa vítimas, confirma Samu O prédio foi interditado no último domingo (4), com sinais evidentes de rachaduras, inclusive com registros de cerâmicas soltas feitos pelos moradores

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou que o desabamento do Edifício Kátia Melo, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta terça-feira (6), não deixou vítimas.



A confirmação veio por volta das 13h50, após equipes do próprio Samu, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do município concluírem as buscas nas ruínas nas estruturas. No processo, os agentes chegaram a utilizar cães farejadores para vasculhar os escombros.

O prédio foi interditado no último domingo (4), com sinais evidentes de rachaduras, inclusive com registros de cerâmicas soltas feitos pelos moradores. No mesmo dia, os próprios residentes já desocuparam o ponto, inicialmente por conta própria, e, depois, com auxílio da Defesa Civild e Jaboatão dos Guararapes. Isso contribuiu bastante para que ninguém tenha ficado ferido ou perdido a vida com o desabamento.



O Kátia Melo era um prédio-caixão e foi construído há 45 anos. Além do térreo, possuía três andares e 16 apartamentos. O desabamento ocorreu por volta das 10h50 desta terça-feira. Até o momento, como explicou o coronel, ainda não se sabe o que causou a ruptura da estrutura.



Problemas estruturais

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o secretário executivo da Defesa Civil do município, coronel Elton Moura, explicou que a autarquia apenas tomou conhecimento dos problemas estruturais justamente a partir da interdição.

"Foi do domingo para cá. Esse prédio não tinha histórico anterior de rachaduras. Se, por um acaso, houve problemas estruturais, eles nunca foram relatados para a Defesa Civil e Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Esse prédio é bem antigo, tem 45 anos e, naturalmente, eles tinham que fazer manutenções. Então a Defesa Civil não tinha sido chamada anteriormente para fazer algum tipo de registro de rachaduras", explicou.



"Identificamos as queixas dos moradores e passamos a implementar a retirada preventiva de todos os moradores. As rachaduras precisavam ser acompanhadas para que pudéssemos ver a evolução disso. Passamos o Termo de Interdição para a administradora e auxiliamos alguns moradores a tirarem materias do edifício porque ainda era possível fazer isso. Com o passar do tempo, vimos que as rachaduras poderiam aumentar de intensidade e interditamos a entrada dos moradores", completou.

Prefeito de Jaboatão fala sobre desabamento

Nas redes sociais, o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, se solidarizou com as famílias que perderam seus imóveis e pertences após o desabamento do Edifício Kátia Melo.

"A desocupação imediata, determinada pela equipe, foi essencial para evitar uma tragédia", destacou o gestor, que recebeu a informação do desabamento enquanto inaugurava uma unidade de saúde no bairro de Barra de Jangada.

"Desde os primeiros momentos, as equipes da Prefeitura estão no local, prestando apoio, garantindo a segurança da área e atuando na remoção dos escombros. A prefeitura prestará toda a assistência necessária", afirmou Mano Medeiros.

Confira, abaixo, a nota da Defesa Civil de Jaboatão dos Guararapes na íntegra:

"A Secretaria Executiva de Defesa Civil da Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes informa que nesta terça-feira (6), o edifício Kátia Melo, localizado no bairro de Piedade, desabou parcialmente às 10h51 da manhã. Não houve vítimas.



O edifício estava interditado desde às 20h do último domingo (4), após uma vistoria técnica feita pela equipe da Defesa Civil. Na ocasião o imóvel apresentava vários sinais de deterioração, como fissuras, abatimento de piso e indícios de movimentação na estrutura. O imóvel também foi vistoriado pelo CREA.



A Defesa Civil orientou as famílias residentes a desocupar imediatamente o imóvel. Em relação aos imóveis adjacentes, a Defesa Civil recomendou a desocupação temporária."

