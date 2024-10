A- A+

DIADEMA Desabamento de teto mata um na Grande São Paulo SSP informou que cerca de sete viaturas e 22 homens atuam no local

Uma pessoa morreu após o desabamento de teto dentro de uma fábrica em Diadema, na Grande São Paulo, no fim da manhã desta segunda-feira, 7, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h40 na Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquível, 2.560, no centro da cidade.

Ainda não há informações sobre a causa da ocorrência. Também não há detalhes ainda sobre a vítima.

"Engenheiro técnico da prefeitura também está no local para avaliar os demais riscos e aguardando perícia", acrescenta a Defesa Civil Estadual.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. No local, os agentes verificaram que parte da laje de uma empresa havia desabado e uma pessoa havia sido atingida.

"Cerca de sete viaturas e 22 homens atuam no local. Mais detalhes serão passados ao término dos trabalhos de campo", acrescenta a SSP.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Flórida vive ameaça com o furacão de categoria máxima Milton