SAIBA COMO SE INSCREVER "DesAcelere": evento gratuito no Recife une esporte e saúde na reta final para o Enem Vagas são limitadas. Evento terá sete quadras de areia

Às vésperas da aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, estudantes e moradores do Recife poderão participar, no próximo sábado (16), do "DesAcelere", evento gratuito em comemoração ao Dia do Estudante, que combina esporte, lazer e saúde.

A iniciativa, promovida pela Acelere, maior cursinho gratuito do Brasil para o Enem, será realizada na Arena Boa Viagem, localizada na avenida Boa Viagem, nº 87, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, das 7h às 15h.

Inscrições devem ser feitas pelo site www.partiudesacelere.com.br. As vagas são limitadas.

Com a proposta de criar um espaço de descontração e recarga de energia na reta final de preparação para o Enem, o DesAcelere terá sete quadras de areia para a prática de futvôlei, vôlei, beach tennis e funcional.

"O DesAcelere surge para reforçar que para alcançar bons resultados no vestibular é preciso equilíbrio. E relaxar também faz parte da estratégia. É a tradução prática do que acreditamos: um estudante preparado é aquele que também sabe desacelerar para recarregar as energias e seguir firme rumo aos seus objetivos", afirma o idealizador do Acelere, Rhayann Vasconcelos.

Além dos estudantes, moradores da cidade também poderão participar e aproveitar o dia de saúde e interação à beira-mar.

