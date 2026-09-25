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CICLISMO Desafio Energia Petrobras abre inscrições para passeio ciclístico no Recife no Dia das Crianças Evento terá largada no Forte Brum e contará com percurso de 10km

O Desafio Energia Petrobras, passeio ciclístico no Recife, será realizado no dia 12 de outubro, feriado do Dia das Crianças, com um percurso de 10km e largada no Forte Brum.

A ideia é aproveitar o feriado ao ar livre em uma programação que reunirá crianças e adultos.

Poderão participar crianças partir de oito anos, desde que a criança tenha pleno domínio da bicicleta e possa realizar o percurso de forma integral, sem a ajuda de um terceiro.

Além disso, os participantes com menos de 18 anos necessitarão de uma autorização prévia escrita pelos pais ou do responsável legal, juntamente com o documento de identidade do menor de idade.

O evento oferece três modalidades de inscrição. A Inscrição Participação é gratuita e inclui medalha pós-prova. Já o Kit Energia conta com camiseta, sacochila, número de peito e medalha, e o Kit Bike acrescenta capacete e bicicleta aos itens do primeiro kit.

Os valores das duas últimas opções devem ser consultados no ato da inscrição, que deve ser realizada no site oficial do evento.

Os kits podem ser retirados nos dias 10 de outubro, das 10h às 19h; e 11 de outubro, das 12h às 18h, no Shopping Recife- Piso 2 - Corredor da Riachuelo, ao lado da Di Santini.

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