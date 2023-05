Desafios no trânsito

A- A+

Quando comparamos as condições têmporo-espaciais de algumas décadas atrás com as da atualidade, a conclusão a que fatalmente se chega, é a de que já nos encontramos vivendo naquele futuro que os filmes de ficção científica do passado, anteviram.



Até mais ou menos a segunda metade do Século XX, circular pelas ruas, seja dirigindo veículos, ou mesmo como pedestre, ainda proporcionava certo prazer, já que a proporção entre o número de veículos e as condições de circulação, era numericamente permissível.



Com o tempo, numa velocidade estonteante, os espaços, especialmente das áreas urbanas, parece que se contorceram felinamente, para dar lugar ao desenfreado número de carros e motos, que colonizaram nossas cidades, abrindo passagem para reinarem no lugar de nós, os colonizados.



Sob essas considerações, se fossem levantados dados acerca da quantidade de veículos, sejam os legalmente licenciados a circular, sejam os subversivos, não duvido de que beiraria o quantitativo da densidade demográfica das cidades.



Inversamente proporcional a esse alarmante aumento de veículos em circulação (que às vezes fazem-nos sentir no mundo dos “Transformes”), houve acentuada diminuição do espaço destinado aos pedestres, o que, indubitavelmente, vem contribuindo para a eclosão de mais e mais acidentes.



A constatação desse caos desafia toda a sociedade, mas exige a mais que imediata adoção de políticas de trânsito, ao menos para tardar o inevitável porvir, em que será um privilégio se ao menos conseguirmos continuar a andar nas ruas.



Embora essa conclusão possa parecer apocalíptica, esse Articulista não tem intenção diversa da de alertar e propor reflexão e adoção de medidas, para minorar a gravidade de um problema que só infla nosso cotidiano no mundo já tão prenhe de desafios.



Presentemente vêm ocorrendo incontáveis acidentes de trânsito (com ou sem vítimas sob fatalidade), enquanto o Poder público mantém a postura trivial, obsoleta e ineficaz, de tão-somente estabelecer e aplicar sanções, sem queadote, minimamente, políticas de educação que atinjam, de forma preventiva, as causas de que derivam os infortúnios dos acidentes.



Enquanto isso, a sociedade (co-responsável) por essa problemática, tem tido atuação cada vez mais neg(ativa), no contributo nesse desenfreado caos em que vivemos, em tema de trânsito, a exemplo dos que insistem em pôr, perigosamente, a direção no veículo, sob efeito alcoolêmico.



Essa conduta insana de dirigir, quando em estado de embriaguez, seja moderada ou não, aliada ao excesso de velocidade e da imprudência já corriqueiras dos motoristas é, indiscutivelmente, a maior preocupação em tema de trânsito, já que a consequência é quase sempre fatal.



É um fato que vem se repetindo (mas sendo encarado até de forma banalizada), a exemplo do noticiado aqui, recentemente, que ceifou a vida do jovem Matheus e lesionou gravemente uma Estudante, na Avenida Abdias de Carvalho, em Recife, os quais foram vítimas da direção de um motorista embriagado.



Não há mais margem de discussão para que os autores desse delito continuem respondendo por homicídio culposo, mas DOLOSO, já que é incontestável que alguém, ao assumir a direção veicular, bêbedo, assuma o risco de produzir um indesejado resultado, caracterizando o chamado “dolo eventual”, na tipologia do conceito de crime.



Voltaremos ao tema.







*Defensor público e professor







