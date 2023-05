DeSantis anuncia candidatura à Casa Branca

O governador da Flórida, Ron DeSantis, lançou, nesta quarta-feira (24), sua campanha presidencial às eleições de 2024 nos Estados Unidos, prometendo liderar os americanos em uma nova era de sucesso e luta pela liberdade.

"Eu sou Ron DeSantis e estou me candidatando a presidente para liderar nosso grande retorno americano", disse o republicano em um vídeo publicado no Twitter.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg