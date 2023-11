Desaparecido há três dias, motorista de aplicativo é achado morto no Cabo

A- A+

O corpo do motorista de aplicativo José Ivanildo Alves de Souza foi achado nesta quinta-feira (30), às margens da BR-101, perto do Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.



O motorista, de 64 anos, estava desaparecido desde a última segunda-feira (27), quando saiu de casa, no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, para trabalhar.

