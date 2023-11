A- A+

EUA Desaparecido há um mês, corpo de jovem é encontrado em duto de ventilação em universidade nos EUA Agentes de segurança da faculdade não acreditam que a morte esteja relacionada com algum crime, declaração que chocou outros estudantes

Após um mês de buscas, policiais encontraram o corpo em decomposição de um homem dentro do sistema de ventilação de um teatro de uma faculdade comunitária em Michigan, nos Estados Unidos. A polícia foi chamada ao Macomb Community College, em Detroit, depois que os funcionários perceberam um odor estranho no ambiente.

Após a denúncia, eles rastrearam o cheiro até um saída de ventilação onde encontraram o corpo de Jason Thompson, 36, que havia desaparecido do apartamento de sua irmã Shelby, a menos de um quilômetro de distância, em 25 de outubro.

Há semanas, a família de Thompson, que era pai de dois filhos, distribuiu panfletos pedindo informações do jovem até então desaparecido, afirma o Daily Mail. “Jason era amado por muitas pessoas e sua família passou por muita coisa no último mês enquanto ele estava desaparecido”, escreveu sua prima Carissa Thompson em uma página do Gofundme.

Uma câmera de segurança no apartamento de Shelby capturou o momento em que ele desapareceu vestindo calça preta e moletom com capuz. A família denunciou seu desaparecimento em 1º de novembro e iniciou uma série de rondas em hospitais, consultórios médicos, prisões e departamentos de polícia na tentativa de encontrá-lo.

“Nunca em sua vida ele ficou sem contato com nossa família por mais de 24 horas, nem uma vez”, escreveu Shelby no Facebook.

A polícia está aguardando a causa da morte, mas o chefe de segurança da faculdade Macomb, William Leavens, disse que “não há razão para suspeitar de crime”, o que provocou pânico entre outros estudantes. “Então o cara simplesmente entrou no respiradouro e disse que é aqui que estou escolhendo passar meus últimos dias? 'Isso tudo parece suspeito para mim”, disse um colega de Thompson.

Thompson tinha uma longa ficha criminal, incluindo uma sentença de nove anos por assalto à mão armada em 2008, e estava em liberdade condicional por fraude. A porta-voz da faculdade, Jeanne M Nicol, disse à NBC que Thompson não tinha nenhuma ligação com a escola, mas não soube dizer como conseguiu acesso ao prédio de artes cênicas porque a investigação está em andamento.

