PROCURA-SE Desaparecimento de dois jovens em Camaragibe completa uma semana; familiares protestam Os dois desapareceram com as mesmas circunstâncias

Familiares estão à procura do jovem Gabriel Freitas Lucena, de 20 anos, e da adolescente Milena Dias Silva Avelino, 17, que estão desaparecidos desde a última quarta-feira (16). Até hoje (23), uma semana depois, nenhum dos dois foi achado.

Os parentes contam que Milena desapareceu primeiro, por volta das 13h30 daquele dia, no bairro de Santana. Um carro teria se aproximado perto da casa dela, e a jovem teria sido colocada dentro deste veículo.

Cerca de 30 minutos depois, Gabriel também desapareceu, só que no Loteamento São João e São Paulo. A suspeita dos familiares é de que eles tenham sido levados pelas mesmas pessoas. Os dois já estudaram juntos.

Irmã da moça, a dona de casa Rosineide Silva contou à reportagem da Folha de Pernambuco, durante entrevista, que os familiares dos dois jovens já realizaram buscas por diversas localidades da cidade, com a ajuda da mobilização de bombeiros civis e voluntários. Eles já percorreram matas fechadas, lixão de Camaragibe e na Estrada de Sete Caminhos, em São Lourenço da Mata.

Os familiares alegam que a escolha por este último lugar se deu porque a localização do celular de Gabriel apontou ter passado pelo local.

“Ela estava lavando roupa e nesse momento, alguém chegou chamando-a. Minha irmã que estava dentro de casa não viu quem era a pessoa. Ela [Milena] saiu com essa pessoa, que não era conhecida dos moradores da localidade. Após ela sair, entrou numa rua próxima, onde estavam dois rapazes, que a levaram dentro de um carro. Ou seja, ela [Milena] reconheceu esses rapazes. Ela saiu descalça, com roupa de casa mesmo”, detalhou.

Ainda de acordo com Rosineide, a moça não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas é usuária de maconha. “Ela bloqueava a família de tudo. Então, não tínhamos acesso às amizades dela. É uma menina rebelde”, afirmou ainda.

A esteticista Acauane Freitas, que é irmã de Gabriel, conta que minutos antes do desaparecimento, os dois tiveram contato por videochamada. Gabriel estava prestes a ir num posto de saúde para retirar oito pontos na cabeça. Dias antes do fato, ainda segundo Acauane, o jovem teria se envolvido numa confusão. Ele pediu cigarro a um homem que negou o produto. Logo após, Gabriel o xingou e foi agredido com uma paulada na cabeça.

“A informação que eu recebi era de que Gabriel estava no Campo da Rede e que chegou um carro branco com quatro homens encapuzados, que deram uma coronhada na cabeça dele e o levaram”, contou.

Acauane afirmou ter recebido mensagens no Instagram de um perfil que diz saber do paradeiro de Gabriel.

Protesto pela manhã

No início da manhã de hoje, familiares dos jovens fizeram um protesto na avenida Belmino Correia, no bairro Alberto Maia, próximo à entrada de Camaragibe. Eles pediram resposta sobre as investigações e que a polícia rastreasse o celular dos dois jovens. O aparelho de Gabriel é um iPhone 13 Pro recém-adquirido.

Gabriel, segundo o pai de criação dele, também não era envolvido com tráfico de drogas, mas é usuário de maconha. Ele está terminando o ensino médio e trabalha com perfuração de poços, porém está afastado das atividades.

“A patroa o afastou e mandou ele procurar um Caps [Centro de Atenção Psicossocial], dizendo que ele está meio alterado. Ele até procurou”, contou Maurício José de Oliveira, de 58 anos.

O que diz a Polícia Civil sobre as investigações?

Procurada, a corporação afirmou que “as diligências estão em andamento” para localizar os jovens.

E o Corpo de Bombeiros?

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco também foi questionado sobre possível atuação nas buscas, mas explicou que “até o momento não tem bombeiros atuando em ocorrência com tais características”.

