Desaprovação a Donald Trump supera índice de aprovação pela primeira vez desde a posse

A- A+

O índice de desaprovação ao presidente dos EUA, Donald Trump, superou o nível de aprovação pela primeira vez desde o retorno do republicano à Casa Branca, apontou o agregador de pesquisas do estatístico americano Nate Silver, um dos mais renomados em temas eleitorais no país, fundador do site FiveThirtyEight e proprietário do Silver Bulletin. A desaprovação ao republicano superou em 0,2% a aprovação — margem mínima, mas que corresponde à primeira leitura negativa de popularidade para Trump.

O índice de aprovação presidencial criado pelo estatístico leva em consideração pesquisas de opinião conduzidas por 15 institutos americanos, ponderando a confiabilidade e amostra de cada um dos levantamentos. De acordo com a publicação Silver Bulletin, a curva negativa de aprovação de Trump foi identificada após a inclusão de três pesquisas realizadas em março.





Em uma delas, realizadas pelo TIPP, a desaprovação a Trump superou a aprovação em 5 pontos percentuais. Outro levantamento, feito pela J.L. Partners, mostrou que 51% dos eleitores registrados desaprovam o trabalho do presidente. Por fim, a pesquisa mais recente da Morning Consult mostrou que a aprovação líquida ao republicano foi nula.

Em 21 de janeiro, um dia após a posse de Trump, o modelo estatístico apontava que o presidente tinha uma taxa de aprovação de 51,6%, ante uma desaprovação de 40%. A avaliação positiva alcançou um ápice em 23 janeiro, após o anúncio das primeiras medidas via decreto, chegando a 52,4%, contra 43,2% de desaprovação.

Embora as curvas de aprovação e desaprovação tenham se aproximado desde então, elas somente se inverteram na segunda-feira, 10 de março, quando a desaprovação ao presidente chegou a 48,1% contra 47,9% de aprovação. Ainda não está claro se a inversão indica uma mudança duradoura, uma tendência de aprofundamento da desaprovação.

Donald Trump derrotou a candidata democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais de 2024 ao conquistar a maioria dos delegados (312 a 226, vencendo em todos os estados-pêndulo) e de eleitores, com superioridade de mais de dois milhões de votos — em 2016, ele venceu Hillary Clinton no Colégio Eleitoral, mesmo com minoria no voto popular.

Veja também